Most a nyugalom a legfontosabb - erre hívta fel a figyelmet a honvédelmi miniszter a közmédiának adott interjújában. Szalay-Bobrovniczky Kristóf leszögezte: az ország kőolaj ellátása biztosított nem csak most, hanem a jövőben is.

Fotó: Vasvári Tamás / MTI

A tárcavezető figyelmeztetett rá, hogy meg kell várni a hivatalos és megerősített ionformációkat.

A magyar kormány figyelemmel követi az eseményeket és kapcsolatban áll minden szereplővel.

Arról beszélt, hogy az estére összehívott Védelmi Tanács ülésen két fontos téma volt. Az egyik a Barátság kőolajvezeték volt, amely a jelenlegi információk alapján ugyan nme kapott közvetlen találatot, de az azt ellátó trafóház igen.

Olaj viszont nem érkezik a csövön. A Mol ugyanakkor arról biztosította a kormányzatot, hogy a kőolajellátottsága az országnak zavartalan és ez hosszú távon is így lesz.

A másik fontos téma értelemszerűen a lengyelországi állítólagos orosz rakétatámadás volt. A honvédelmi miniszter kiemelte, hogy bizonytalan információk állnak jelenleg rendelkezésre, pontosan egyelőre nem lehet tudni, mi történt.

A lengyelek tájékoztatását várja mindenki.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf beszélt a Nato főtitkárával, illetve több tagállam védelmi miniszterével. Ezeknek az egyeztetéseknek az volt a tapasztalata, hogy most minden kormány nyugalomra inti a saját országát. "Figyelemmel követjük az események, a magyar honvédség, mint mindig, az ország rendelkezésére áll. Egyelőre semmilyen különös lépést nem kell tennünk azon túl, hogy élő kapcsolatban vagyunk a teljes európai és nemzetközi Nato-rendszerrel.

Azonnal képesek vagyunk reagálni, bármi történik

- húzta alá.

Előzmény

A lengyel sajtó az esti órákban számolt be arról, hogy két ember meghalt az ukrán határhoz közeli, onnan hét kilométerre lévő Przewodów városban, miután a délutáni órákban,

16 óra körül két rakéta csapódott egy gabonaszárítóba.

Az esemény okai jelenleg nem ismertek – ezt a lengyel tűzoltóság megyei főkapitányságának szóvivője, Marcin Lebiedowicz főkapitány nyilatkozta. Azt megerősítette, hogy robbanás történt és két személy a helyszínen életét vesztette.

Kedd este az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy

provokációnak minősülnek azok a lengyel médiajelentések, valamint a lengyel hivatalos nyilatkozatok,

amelyek szerint orosz rakéták csapódtak volna be lengyel területen. Ezek célja szerintük eszkalálni a konfliktust.