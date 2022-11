Megint összeakaszkodott Lengyelország Brüsszellel Az Európai Bizottság meg akarja tiltani Lengyelországnak a bevezetett "inflációellenes pajzs" egyes elemeit. Bírsággal fenyeget, ha megmarad az energiahordozók csökkentett áfája, a kormány ezért módosít az eddigi intézkedéseken - jelentette be hétfőn Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő. Az inflációellenes pajzsot tavaly év végétől több lépésben vezetették be. A főképp december végéig érvényes intézkedéscsomag keretében nullára csökkent az élelmiszerek, a földgáz és a műtrágya, nyolc százalékra az üzemanyagok, valamint öt százalékra a távfűtés és a villanyáram áfája. Az Európai Unióban még megengedett minimális szintre csökkentették az üzemanyagok és a háztartási áram jövedéki adóját is. Morawiecki aláhúzta: Varsó nem akar újabb frontot nyitni a Brüsszellel folytatott vitákban.