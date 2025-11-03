Kiderült az igazság a Balaton vízszintjéről, megszólalt a minisztérium: itt a hivatalos válasz a tó kiszáradásának hírére – ez nem játék

„A Balaton sekély tó, mely jelentősen ki van téve az időjárási tényezőknek” – közölte a Világgazdasággal az Energiaügyi Minisztérium a tó vízállásával kapcsolatban.

Természetes folyamat vagy vészhelyzet? Nem lesz beavatkozás a Balatonnál / Fotó: Navracsics Tibor / Facebook

Október elején járták be a sajtót az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai, miszerint két hét leforgása alatt 5 centiméterrel csökkent a Balaton vízszintje. A minisztérium már akkor azt kommunikálta, hogy „pánikra nincsen ok”, miközben olyan felvételek készültek, hogy már sétálni lehet a tó medrében.

Az iszapkotrás „csak” a Balaton vízminőségét javítja

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter nemrég közölte, a kormány arról döntött, hogy az üledéket eltávolítják a Balatonból, és a jövőben ezt a munkát rendszeresen elvégzik. A miniszter később be is számolt arról, hogy menetrend szerint elindultak „az utóbbi öt év legátfogóbb kotrási” munkái a Balatonon. Azonban a víz állását ezek a munkálatok nem befolyásolják.

„Az október elsején indult kotrás nem befolyásolja a tó vízállását, célja a tó vízminőségének hosszú távú javítása,

melyre a kormány 1,5 milliárd forintot biztosít. A munkálatok várhatóan még az őszi időszakban befejeződnek” – reagál lapunknak az energiaügyi minisztérium.

A kotrási program elsődleges célja az iszapcsapdák és egyes öblök kitisztítása. A miniszter korábban reményét fejezte ki, hogy a kotrással megelőzhetők azok az ökológiai jelenségek és esetleges veszélyek, melyek az algásodás vagy az árvaszúnyog-invázió kapcsán már érezhetők voltak.

Navracsics Tibor azt is kijelentette: ha meg tudják fogni a negatív folyamatokat a cselekvési tervvel, akkor a Balaton megmarad fenntartható jó minőségű ökológiai térségnek.

Korábban 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben volt vízminőségvédelmi kotrás a tóban mintegy négymilliárd forintért.

Felelőtlenség pánikot kelteni

Az Energiaügyi Minisztérium lapunknak arról is beszámolt, hogy az aszályos években – a kevés csapadék és a nyári jelentős párolgás miatt – a vízszint jelentősen lecsökkenhet a nyári hónapok végére, majd a tavaszig tartó feltöltődési időszakban ismét megemelkedik. Hangsúlyozták, hogy ez a tó természetes körforgása.