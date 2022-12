Megváltozott a lakáspiac: már annyian keresnek kiadó ingatlant, mint eladót

Néhány éve még markáns különbség volt az eladó és a kiadó ingatlanokat keresők számában, még két éve is elsősorban vásárolni szerettek volna a fővárosiak. Most már beérik a bérléssel is.

2 órája | Szerző: VG

Fordulat állt be a budapesti lakáspiacon, hosszú évek után ugyanannyian keresnek kiadó lakást a fővárosban, mint eladót. Erre 2022 novembere előtt nem volt példa. Korábban ugyanis masszív fölényben voltak a vevők, de úgy tűnik, a jelenlegi gazdasági helyzetben a budapestiek már beérik a bérléssel is, nincs pénzük lakást venni, és a magas kamatok is elriasztják őket. Pedig az eladó lakások kínálata többszöröse a kiadókénak Budapesten: több mint 30 ezer használt lakás várt gazdára idén novemberben, miközben a bérelhető lakások száma alig haladta meg a hétezret – olvasható az Ingatlan.com elemzésében. Fotó: Kallus György / Világgazdaság A jelenségre részben magyarázatot adott az albérletszezon intenzitása. Arra viszont utoljára a koronavírus-járvány idején volt példa, hogy a kiadó és eladó lakások iránti érdeklődések fej-fej mellett haladjanak. Fontos azonban megjegyezni, hogy egyelőre nem országos trendről van szó, csak a budapesti társasházi lakásokra igaz. A budapesti lakáspiac viszont sok esetben előre jelzi az országos folyamatokat. Az Ingatlan.com adatai szerint idén november négy hetében csupán 2-4 százalékos különbség volt a kiadó és az eladó budapesti társasházi lakások között. A portál szakértője, Balogh László szerint a jelenség mögött egyértelműen a vevők kivárása áll. A mostani bizonytalan gazdasági környezet és a lakáshitelek magas kamata miatt még azok is letettek egy időre a lakásvásárlásról, akiknek muszáj költözniük, közülük sokan bérléssel hidalják át ezt az időszakot. Ráadásul az év végén hagyományosan is kisebb az eladó lakások iránti érdeklődések száma – mondta a szakember, aki szerint az egyelőre kérdés, hogy mennyire lesz tartós ez a helyzet. Arra szintén a következő időszak ad majd választ, hogy a különböző országrészekben, például az egyetemvárosokban is megjelenik-e a folyamat.

