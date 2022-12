Már csak az év végéig lehet igényelni az otthonfelújítási támogatást. A programhoz kapcsolódó hitel is hamarosan kifut ezzel, a bankok sorban jelentik be, hogy nem fogadnak már új igényléseket – olvasható a Bank360 közleményében. Az otthonfelújítási program mellett a babaváró hitel is december 31-ig igényelhető, bár ennek az esetében a kormány már jelezte, hogy tervben van a támogatás és a kedvezményes hitel meghosszabbítása. Jogszabályba azonban még ezt se foglalták.

Fotó: Ground Picture

Az idei év első három negyedében folyósított összes lakáscélú és fogyasztási hitel közel 40 százalékához kapcsolódott valamilyen támogatás, amire évtizedek óta nem akadt példa. Így a teljes lakossági hitelpiac szempontjából sem mindegy, hogy milyen döntések születnek a családtámogatások jövő évi szabályozásáról.

A 3 millió forintos lakásfelújítási támogatás feltétele, hogy a munkálatok december 31-ig elkészüljenek. Bár bizonyos, már folyamatban lévő munkák még befejeződhetnek a határidőig, de

az adminisztratív terhek és az ügyintézés miatt már egyre kevesebb bank fogad be igénylést.

A Bank360 azt írta, hogy elsőként az UniCredit Bank jelezte, hogy nem fogad több igénylést a hitelre. A többi bank és pénzintézet sokáig nem jelentett be semmit ezzel kapcsolatban, arra várva, hogy a kormány esetleg bejelenti a programok meghosszabbítását, de minél közelebb a végső határidő, annál többen hagynak fel a várakozással.

Az OTP december 10. óta nem ad otthonfelújítási hitelt, a Raiffeisen pedig december 13-tól hagy fel a kedvezményes kölcsönnel. Az Erste Bank az oldalán már nem tünteti fel a kamattámogatott kölcsönt, bár hivatalosan még nem közölték, hogy kivezetik a konstrukciót. A K&H Bank, a Takarékbank és az MKB még nem közöltek semmit az otthonfelújítási hitelről.