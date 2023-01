Ahhoz, hogy a jövőben a robotok nagy számban lehessenek jelen a munkahelyeken, a munkavállalóknak tudniuk kell a robotokat programozni, működtetni és karbantartani. Mivel az oktatásban több robotikai képzésre lesz szükség, a Pécsi Tudományegyetem oktatási és kutatási célokra telepített egy kétkarú YuMit, amely az ABB egyik együttműködő robotja, azaz egy kobot.

Fotó: ABB

YuMi az egyetem Orvos-Mérnöki és Innovációs Központjának (CBEI) projektjeit segíti. A CBEI az egyetem Általános Orvostudományi, valamint Műszaki és Informatikai Karán a közös fejlesztések és innovatív megoldások működtetésére jött létre, hogy olyan multidiszciplináris kutatócsoportokat alakítson ki, amelyekben orvosok és mérnökök is részt vesznek. Az egyik ilyen csoport orvosi robotikával foglalkozik.

Az ABB közleménye idézi egyebek mellett Tukora Balázs egyetemi docenst, a kutatócsoport vezetőjét, aki jelezte, hogy a robotot fel kívánják használni a tanulmányok során, a munkába be kívánják vonni a hallgatókat, de arra is szükség van, hogy mindehhez legyen tananyag is. Az is nagyon fontos volt, hogy a robot legyen nagyon érdekes és látványos, vonzza a hallgatókat, és keltse fel a figyelmüket az intézményben folyó képzések és a robotika iránt.

Két karja és tizennégy tengelye van, mi az? A YuMi egy kollaboratív robot, azaz kobot, amely új lehetőségeket nyit az automatizálás terén. Alkalmazási területe lehet például apró alkatrészek összeszerelése, ahol fontos, hogy a robot és az ember egy térben közösen dolgozzon. A YuMi név az angol te és én szavak összevonásával keletkezett, és ez is a robot és az ember közös munkájára utal. YuMi két karral rendelkezik, összesen 14 tengellyel, a gyári karok rendelkezhetnek beépített kamerával, megfogóval és levegőcsatlakozóval. Könnyű, de mégis merev magnéziumvázát egy becsípődésmentes műanyag burkolat és puha párnázat borítja. Ha váratlan ütközést érzékel, mozgását képes néhány ezredmásodpercen belül leállítani, az újraindítás pedig csak néhány gombnyomás. A robot rendkívül gyors és pontos, két századmilliméteres visszaállási pontossággal rendelkezik, mindezt akár másfél méter per secundumos maximális sebesség mellett.

Szót fogadott a kutatóknak

Korsós Zoltán, a műszaki és informatikai kar egyik hallgatója egy távmanipulációs projektben használja a YuMit, amelyet a hallgatók nagy érdeklődése kísér. A karon megrendezett bemutatót követően több hallgató is érdeklődött, hogy milyen szakirányon lehet ilyet tanulni. A YuMit sikeresen használták fel abban a hét hónapos kutatási projektben, amelynek az volt a célja, hogy a robotot a vezérlő személy a kezeit felhasználva tudja irányítani.

Meglepődve tapasztalták, hogy a robot mennyire precízen, stabilan és gyorsan képes lekövetni az emberi kéz mozgását.

„Saját tapasztalatból mondhatom, hogy egy ilyen csúcstechnológiás környezetben nagy élmény a tanulás. Úgy gondolom, ezzel az egyetem is vonzóbbá tehet egy-egy adott szakot a pályaválasztók számára” – számolt be Korsós Zoltán.

A YuMi kompakt kialakítása és az, hogy biztonságosan tud dolgozni emberekkel, ideálissá teszi oktatási környezetben való használatra. A közlemény szerint a tervezésénél fogva magában hordozza a biztonságot, így külső védelmi eszköz nélkül láthat el feladatot. Rendelkezik az ABB robotstúdió offline programozó szoftverével, így a diákok a későbbi munkahelyükön is hasznos, gyakorlati tudásra tehetnek szert.

Félmillió robotikai ABB-megoldás a piacon

Az ABB portfóliója segíti az oktatási intézményeket a robotok tanulási programokba való beépítéséhez szükséges terméktámogatással és képzéssel. A cég több mint 40 országban működik együtt iskolákkal, főiskolákkal és egyetemekkel annak érdekében, hogy a diákok elsajátítsák a robotprogramozás és -működtetés alapjait. E partnerségek révén az intézmények részt vehetnek az automatizált megoldások kutatásában és fejlesztésében a tényleges alkalmazásokban való felhasználás érdekében, miközben javítják a diákok foglalkoztatási lehetőségeit.

Az ABB robotikai és gyártásautomatizálási üzletága innovatív megoldásokat szállít számos iparágnak az autógyártástól az elektronikán át a logisztikáig.

A világ egyik vezető robotikai és gépautomatizálási szállítójaként már több mint 500 ezer robotikai megoldást adott el világszerte, amelyek révén a vevői javíthatják a létesítményeik termelékenységét, rugalmasságát, termékeik minőségét, és egyszerűsíthetik a folyamataikat. Az üzletág több mint 11 ezer főt alkalmaz a világszerte 53 országban működő, több mint száz egységében.