A Toyota történetének legjobb évét zárta 2022-ben Magyarországon az egyesített személyautó- és kishaszongépjármű-piacon. A cég márkakereskedései 15 102 járművet értékesítettek, 11,7 százalékos részesedést szerezve a márkának az egyébként zsugorodó piacon – ismertette László Richárd, a Toyota Central Europe Kft. országigazgatója.

Turbóra kapcsolt a Toyota Magyarországon

A Toyota Central Europe a japán autógyártó legnagyobb európai importőre, az európai Toyota-eladások 13, a Lexus-értékesítések 18 százaléka az idesorolt országokban – Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban és Lengyelországban – realizálódott.

Idehaza a kivonásoktól tisztított (a reexportot is figyelembe vevő) adatok szerint is a Toyota adta el a legtöbb autót (14 810), így 14,4 százalékos részesedéssel vezette a piacot, és a flottapiacon is megőrizte elsőségét.

László Richárd emlékeztetett arra, hogy 2022-ben a globális alkatrészhiány, az emelkedő inflációs és kamatkörnyezet, valamint a forint gyengülése kedvezőtlenül érintette a piac szereplőit. A magyarországi új személyautó- és kishaszonjármű-piac tavaly 11 százalékkal, 129 916 darabra zsugorodott – idézte a Datahouse adatait.

A Toyota 2023-ban a piac további zsugorodása mellett 15 100 személy- és kishaszongépjármű eladásával számol.

A cégvezető tájékoztatása alapján az idén öt modell bevezetését tervezik, valamint az első negyedévben piacra dobják a hazai piacon legnépszerűbb Toyota modell, a Corolla ötödik generációját.

A magyar prémiumpiac töretlenül növekedett tavaly, az értékesítés volumene 10 százalékkal, 18 355 darabra nőtt

– számolt be Varga Zsombor, a Toyota PR-menedzsere.

A japán gyártó prémiummárkája, a Lexus 753 új autó értékesítésével minimálisan elmaradt 2021. évi számaitól, de őrzi ötödik helyét szegmensében mind az összértékesítés, mind a reexporttal tisztított adatok alapján.

A társaság várakozásai szerint 2023-ban stagnálhat a prémiumszegmens Magyarországon, ugyanakkor a Lexus növelheti az eladásait, amihez két teljesen új modell bevezetése is hozzájárulhat.

Varga Zsombor kifejtette, hogy a társaság globális stratégiája szerint 2030-ra a hibrid, a plug-in hibrid, a hidrogénmeghajtású és teljesen elektromos modellek részaránya az összértékesítésen belül 90 százalékra emelkedik, 2035-re az európai Toyota- és Lexus-értékesítésben eléri a 100 százalékot.