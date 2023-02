Hatalmas volt az arany iránti kereslet 2022-ben – írta közleményében a BÁV Zálog. Az aranytömbök esetében háromszor nagyobb volt a forgalom, mint egy évvel korábban. A legkedveltebb kiszerelés az 5 kilogrammos aranytömb volt, 2021-ben a 100 grammos verziót választották a befektetők. Az arany ékszerek is jobban fogytak, a forgalom az egy évvel korábbi másfélszerese volt.

Fotó: BÁV

A történelmi tapasztalatok azt igazolják, hogy egy háborús helyzetben szinte azonnal megugrik az arany árfolyama, majd egy kisebb visszaesést követően állandósul az emelkedés. Pont ez történik most is

– mondta a BÁV hálózatirányítási igazgatója, Dandé Imre. Hozzátette, hogy az arany értékálló és alacsony kockázatot hordozó befektetési eszköz, ez pedig roppant vonzóvá tette a nehéz gazdasági környezetben. Kiemelte, hogy azonnali készpénzigény esetén az aranyat gyorsan fel lehet használni, nemcsak belföldön, hanem a világ bármely pontján.

Egymilliárd dollárt rejtő aranylelőhelyet találtak Boszniában Világviszonylatban is figyelemre méltó aranylelőhelyet találtak Bosznia-Hercegovina nyugati részén. A Jajca környéki telér különlegesen magas nemesfémtartalma miatt több nemzetközi bányavállalat érdeklődését is felkeltette.

Az arany világpiaci ára az elmúlt években az 1600–2000 dolláros sávban mozgott. Az orosz–ukrán háború kirobbanásakor egyből felszökött 2000 dollár fölé a jegyzése, majd egy visszaesés következett. November elején 1650 dollár körül mozgott az értéke, de azóta folyamatos emelkedés figyelhető meg.

A társaság által

értékesített aranytömbök összértéke 2022 végére elérte a 3,3 milliárd forintot.

Az ékszerek iránti érdeklődés szintén erősödött az elmúlt évben, a forgalom itt is hárommilliárd forint felett zárt, a 2021-es esztendő 2,3 milliárdos eredménye után. Az ékszer-értékesítés szempontjából az egyik legerősebb hónapban, decemberben is 30 százalékkal nagyobb értékben vásároltak a társaságtól, mint egy évvel korábban. Ebbe beletartozik az is, hogy nagyot nőtt a használt ékszerek iránti kereslet is, hiszen befektetési célból vizsgálva ezek ára kedvezőbb, ami komoly vonzerőnek számít.

Tapasztalataink szerint nem csak nő az arany iránti érdeklődés, egyre többen tekintenek rá tartós befektetési eszközként. Legutóbbi reprezentatív kutatásunk szerint a megkérdezettek 25 százaléka tervez a közeljövőben aranyba fektetni

– mondta Dandé Imre.

A zálogfiókok bevételét azonban nemcsak az aranyforgalom növeli, hanem a hitelezés is. A hálózatirányítási igazgató kifejtette, hogy jelenleg a BÁV zálogkölcsönzésből származó forgalma 20 százalékos növekedést mutat 2021-hez képest, ami összhangban van azzal, hogy korábban publikált kutatási eredményeik alapján a magyar lakosság 71 százaléka érzi úgy, hogy romlott az anyagi helyzete.