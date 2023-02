A burgonya termőterülete több mint hatezer hektár maradhat idén Magyarországon a vetőkrumpli-rendelések adataiból kiolvashatóan az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács szerint.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

Megszokott jelenség, hogy az előző évi hazai termelésből származó burgonyakészletek csak március–áprilisig tartanak ki, idén azonban ennél sokkal rosszabbnak bizonyult a helyzet, január közepére már szinte nem maradt magyar földekről származó krumpli.

Az történt, hogy a tartós, nagy meleggel párosuló aszály miatt tavaly az egy hektárra eső hozam 30 tonna alá esett a szokásos 40-45 tonnáról, ami hatalmas érvágás. Összesen 144 ezer tonna volt a termés étkezési burgonyából tavaly, pedig a hazai teljes fogyasztás több mint 200 ezer tonna, vagyis ennek a harmadát importból kellett fedezni. A krumpli minősége egyébként Európa-szerte romlott, a termés sok helyütt lett formátlanabb és foltosabb az átlagosnál.

Ha az aszály idén megismétlődik, az hasonló problémákat okozhat, mindenesetre jó jel, hogy a termőterület nem csökken, és a téli csapadék használhat a termésnek.

A talaj vízkészlete ugyan ezzel helyreállt, csakhogy az enyhe tél nem jó előjel, előfordulhat, hogy idén is melegebb és szárazabb lesz az időjárás az átlagosnál. A burgonya rosszul viseli az aszályt, és öntözés nélkül nem is lehetne termelni már Magyarországon. A magyar ültetvények majdnem kilenctizedét öntözik is.

A francia, holland és német termelőknek még jobban sújtotta az aszály, ott csak most kezdik fejleszteni az öntözést. Ennek a korszerűsítése Magyarországon is feladat marad, ugyanakkor fontos a tárolás fejlesztése is, különben a kisebb gazdáknak idő előtt és túl alacsony áron kell eladniuk készleteiket. Az őszi betakarításnál már szükség van korszerű raktárakra, mert a krumpli kicsírázik.

Idén már nincs uniós támogatás a burgonya termeléséhez kötötten. Remélhetőleg emiatt a gazdák nem hagynak fel tömegesen a termeléssel. Nyolc éve még sokkal nagyobb, 15 ezer hektár volt a magyar termőterület. A 2023-as a terméktanács szerint kulcsév lesz, amikor jórészt eldől,