Már lehet igényelni a Baross Gábor hitelprogram konstrukcióit.

Látszik a fény az alagút végén, lefelé mozdultak a hitelkamatok Februárban több nagybank is elkezdte csökkenteni a hitelkamatokat. Olyan hitelintézet is van, ahol a lakás- és a személyi kölcsönöknél is lejjebb vitték a kamatot. A Bank360.hu ennek ellenére jelezte, hogy még korai az öröm, mivel a kamatok így is magas szinten állnak még. Az átlagos lakáshitelek még mindig 10 százalék körül mozognak, személyi kölcsönt pedig nem nagyon lehet 15 százalék alatt találni.