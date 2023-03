Az elektromos autók megjelenésével sem változott az átláthatatlanság a használtautó-piacon – derül ki a carVertical kedden közzétett kutatása szerint, amely felhívja a figyelmet arra, hogy a különféle csalások – például a kilométeróra-visszatekerés – érintik az elektromos járműveket is.

Fotó: Shutterstock

A tájékoztatás szerint az elektromos autók ugyanolyan digitális kilométer-számlálót használnak, mint a belsőégésű motorral szereltek, ezért a futásteljesítményt is ugyanolyan könnyű manipulálni, sőt a régebbi mechanikus számlálónál könnyebb is.

Az autók pályafutását vizsgáló vállalkozás adatai szerint az európai járműállomány 15,6 százalékában tekerték vissza a kilométerórát, míg az elektromos autók körében ez az arány igen hasonló, 13,4 százalék. Használt gépkocsi vásárlásakor tehát nagyjából azonos eséllyel futhatunk bele hamis adatokat feltüntető autóba, hajtáslánctól függetlenül.

Hasonlók az adatok a balesetet szenvedett kocsik között is, míg Európában minden második járműnek volt már balesete, addig az elektromos hajtásúak 43,6 százaléka karambolozott már. Ráadásul

mivel az elektromos autókat főként városi ingázók használják, ez a szám a járműpark öregedésével tovább növekedhet.

A koccanások miatt deformálódhat az alváz és a hajtáslánc is, ami idő előtti korrózióhoz és az akkumulátor károsodásához vezethet. Bár a hibák nagy része javítható, tűzvédelmi okokból a sérült akkumulátorokat cserélni kell, ami rendkívül drága, növelve a csalók által elérhető hasznot. Az órák visszatekerése az aksik valós állapotát is kedvezőbb szinten tüntetheti fel, ráadásul az akkumulátor üzemidejét figyelő rendszer is visszaállítható.

„Attól függően, hogy mennyi a kapacitása, az akkumulátorcsere több tíz ezer euróba vagy akár a gépkocsi értékének a felébe is kerülhet. Ez a legdrágább alkatrész az elektromos autókban, annak ellenére, hogy ezeknek a kocsiknak a fenntartási költsége még mindig jóval a belső égésű motorral felszerelt járműveké alatt van” – nyilatkozott Matas Buzelis, a carVertical kommunikációs vezetője.

A közlemény szerint

mivel a csalók gyorsan alkalmazkodnak, a kilométerórák tekergetése aligha szűnik meg a közeljövőben,

a járművek villamosítása erre nem jelent gyógyírt. A szakértő szerint különösen nagyok az átláthatósági problémák Kelet-Európában, ahová sok használt autó Nyugat-Európából vagy az Egyesült Államokból érkezik. Ezen járművek körében pedig jóval gyakoribbak a hamis adatok.