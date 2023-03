Elszállt a költségvetés hiánya februárban, a januári 143,6 milliárd forint deficit után február végén az államháztartás központi alrendszere 1525,1 milliárdos hiánnyal zárt – derült ki a Pénzügyminisztérium által közölt államháztartási adatokból. Ez még a tavaly februári számokat is felülmúlja, akkor 1433 milliárd forinton állt a kéthavi deficit, ugyanakkor jó eséllyel a hiánypálya az idén is fejnehéz lehet, azaz az év első felében jöhet össze a hiány nagy része, ahogy 2022-ben is. Ettől függetlenül a 3400 milliárd forintos éves deficitcél 45 százaléka teljesült az első két hónap végére.

Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása a központi költségvetés 1532,6 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 58,1 milliárdos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 50,6 milliárdos hiányt mutattak.

A nyugellátási kiadások 274,8 milliárd forinttal haladták meg az előző év azonos időszakának kiadásait, ami 27,4 százalékos növekedés. Így összességében nyugellátásokra 1279,3 milliárdot, a gyógyító-megelőző ellátásra pedig 365,8 milliárdot fordítottak február végéig.

A tárca szerint a kiadásnövekedés oka egyrészt a tavaly júliusban és novemberben végrehajtott 3,9, illetve 4,5 százalékos évközi kiegészítő nyugdíjemelés 2023-ra áthúzódó hatása, másrészt az idén januárban végrehajtott 15 százalékos nyugdíjemelés hatása, ami a 13. havi nyugdíjakra is kiterjedt.

A kormány célja, hogy stabilan visszatérjen a pandémiát megelőző hiány- és adósságcsökkentő pályára, amiben 2022-ben is látványos eredményt értünk el: a kitűzött hiánycélt tartottuk, az államadósságot pedig a vártnál jobban csökkentettük

– fogalmaz a PM közleménye, hozzátéve, hogy a 2023-as költségvetést módosító törvényjavaslat alapján az idén a tervezett hiány a GDP 3,9 százaléka. A kormány azzal számol, hogy ha a GDP 2023-ban 1,5 százalék felett nő, akkor a többletbevételt is a hiány további csökkentésére fordítják, gyorsítva a 3 százalékos vagy az alatti deficit elérését.