Az adott külföldi piac helyett a hazai bankszektor oldaláról, a biztonságos mutatószámai felől közelíti meg a kérdést a Magyar Nemzeti Bank – közölte a Világgazdaság megkeresésére a jegybank, amely lényegében megerősítette korábbi válaszát.

A Credit Suisse árfolyama 32 százalékot esett szerdán.

Fotó: Shutterstock

Az MNB-nél az amerikai bankpánik kirobbanásakor érdeklődtünk, hogy a tengerentúli helyzet milyen hatással lehet a hazai szektorra, a Credit Suisse likviditási gondjaival kapcsolatban pedig ugyanerre voltunk kíváncsiak. A jegybank megismételte, a hazai hitelintézetek egészséges hitelezési és mérlegadatokkal rendelkeznek, működési mutatóik pedig még a 2008. évi válságidőszakkal összehasonlítva is megbízhatóbb képet mutatnak. A válaszban arra is emlékeztetnek, hogy a hazai bankpiac szereplői a közelmúlt újabb krízisei, így a pandémia hullámai, illetve az orosz–ukrán háború kitörése időszakában is folyamatosan, megbízhatóan szolgálták és szolgálják ki lakossági és vállalati ügyfeleik igényeit.

A magyar bankszektor stabilitását jelző mutatók közül a konszolidált tőkemegfelelési mutató mintegy másfélszerese a 15 évvel ezelőttinek, és a jegybank felügyelete alá tartozó intézmények az előírt tőkekövetelmény-szint felett még további mintegy 1500 milliárd forintot meghaladó szabad tőkével rendelkeznek

– szögezte le a jegybank, amely ismét hangsúlyozta, a likviditási tartalék (tehát a bankok azonnal megmozdítható, az igények kielégítésére alkalmas eszközállománya) bőségesen az előírt szint feletti volumenű, és mértéke hosszabb ideje érdemben nem változott.

Előzmények