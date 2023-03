A két amerikai hitelintézet (Silicon Valley Bank, Signature Bank) tevékenységi engedélye visszavonásának nincs közvetlen hatása a magyarországi bankpiacra – közölte a Világgazdaság megkeresésére a Magyar Nemzeti Bank (MNB), jelezve, a hazai hitelintézetek egészséges hitelezési és mérlegadatokkal rendelkeznek, működési mutatóik pedig még a 2008. évi válságidőszakkal összehasonlítva is megbízhatóbb képet mutatnak.

Fotó: Móricz-Sabján Simon / Világgazdaság

A jegybank emlékeztetett arra is, hogy a hazai bankpiac szereplői a közelmúlt újabb krízisei, így a pandémia hulláma, illetve az orosz–ukrán háború kitörése időszakában is folyamatosan, megbízhatóan szolgálták és szolgálják ki lakossági és vállalati ügyfeleik igényeit.

Az MNB hangsúlyozta, a magyar bankszektor stabilitását jelző mutatók közül a konszolidált tőkemegfelelési mutató mintegy másfélszerese a 15 évvel ezelőttinek,

és a jegybank felügyelete alá tartozó intézmények az előírt tőkekövetelmény-szint felett még további mintegy 1500 milliárd forintot meghaladó szabad tőkével rendelkeznek. A likviditási tartalék (tehát a bankok azonnal megmozdítható, az igények kielégítésére alkalmas eszközállománya) pedig bőségesen az előírt szint feletti volumenű, és mértéke hosszabb ideje érdemben nem változott. Az MNB válaszában leszögezte, folyamatos felügyeléssel, éves ütemterve alapján megszabott, illetve egyéb vizsgálatokkal folyamatosan ellenőrzi a hazai hitelintézetek megbízható működését.

Mint megírtuk, nem csillapodik a bankpánik, hiába szólalt meg az amerikai elnök és intézkedett korábban a Fed. Szakad a magyar tőzsde is, az OTP Bank részvényeinek vezetésével: kora délután 9200 forinton kereskednek a magyar bankpapírral, azaz 10,2 százalékos a napon belüli mínusz. Drámai a helyzet a Mol piacán is, ott 6,7 százalék az esés, a Richter közel 4 százalékkal esik. Az amerikai bankpánik a forintot is elérte: a magyar fizetőeszköz az euróval szemben 10 forintot gyengült napon belül.

