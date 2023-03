Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) nem tudja elvégezni határidőre a pártok országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kampányfinanszírozásának a vizsgálatát – erről a szervezet elnöke beszélt az Országgyűlés gazdasági bizottságának hétfői ülésén.

Windisch László (középen) súlyos visszaélésekről beszélt a 2022-es országgyűlési választások kampánya kapcsán. Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Windisch László elmondta, hogy erre a törvény szerint egy év áll a rendelkezésükre, ami április 8-án fut ki. Ez az idő azért nem elégséges a vizsgálat lefolytatására, mert az ÁSZ rendkívül összetett jelenségekre bukkant. Ezért hangsúlyozta, hogy a felszólalásában nem a hivatalos jelentést ismerteti, ez nem is beszámoló, hanem csupán csak jelzést kívánt adni a gazdasági bizottságnak a csúszásról. Ugyanakkor azt is kiemelte:

Az ÁSZ nem állapított meg tényállást, viszont alapos gyanú merült fel az eddig összegyűjtött tények értékelésekor.

Ez az alapos gyanú az ellenzéki összefogásban részt vevő hat párt, illetve a Mindenki Magyarországért Mozgalommal szemben merült fel. Az elnök kilátásba helyezte, hogy az ellenőrzés alá vont szervezetekkel egyeztetni fognak, már csak azért is, mert az ő érdekük is, hogy tisztán lehessen látni ezekben a kérdésekben. Ezt követően hozzák nyilvánosságra a jelentést, de ennek idejét nem tudta megbecsülni. Előzetesen a NAV-tól is állásfoglalást kellett kérniük jelentős összegű kampányköltések kapcsán.

Windisch László arra is rámutatott, hogy az ÁSZ vizsgálata a törvényeknek megfelelően zajlik valamennyi jelölő szervezetre vonatkozóan, amögött nincs politikai indíttatás. Az ellenzéki pártok szerint egyértelmű, hogy az ÁSZ politikai megrendelést teljesít, ezt az elnök határozottan visszautasította. Windisch László felhívta a figyelmet, hogy az ÁSZ párhuzamosan négy külön témában folytat vizsgálatot:

a pártok gazdálkodása kapcsán most zárult le a Fidesz, a KDNP, a Momentum és a Kétfarkú Kutyapárt ellenőrzése, az eredményeket hamarosan nyilvánosságra hozzák,

még a héten megjelenik a jelentés a 2022-es országgyűlési választások 118 győztes egyéni képviselőjének kampányának finanszírozásáról. Erről előzetesen annyit tudni, hogy különösebb visszaélést vagy hibát nem talált a hatóság, néhány képviselő esetében pár százezres eltérések vannak.

Most indul egy harmadik vizsgálat, amely a Nemzeti Választási Iroda és a területi szervek választási eljárásra fordított közpénzfelhasználást járja körül,

a negyedik, már fentebb taglalt vizsgálat pedig a jelölölő szervezetekre vonatkozik, amelyek 1 százalék fölötti támogatottságot értek el. Ez 11 pártot jelent.