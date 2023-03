Az utóbbi években nem volt akkora márkabevezetés a piacon, mint amilyet a Candy Hoover Hungary Kft. hajt végre áprilisban a Haier márkája esetében. A cég ezzel a prémiumszegmenst célozza meg, azon belül is különös figyelmet fordít a gépek konnektivitására. A Haier egyik nagy előnye, hogy az összes okosgépe egyetlen platformról elérhető és működtethető, nem kell minden egyes géphez külön applikációt letölteni.

Rózsa Márton, a Candy magyarországi ügyvezetője szerint ez jókora versenyelőny a számukra. A Haier márka egyébként kínai eredetű, ám a cég több gyártóbázissal rendelkezik Európában, és a gépek nagy része a kontinensen készül. Ráadásul nem is tekinthető teljesen új márkának, hiszen korábban egyes szaküzletekben itthon is hozzáférhető volt, most azonban a portfólió újragondolása miatt áprilisig csak előjegyezhetők a termékek.

Az árszint valóban prémium, a Haier hűtőszekrény induló ára 600 ezer forintnál kezdődik.

A márka bevezetése kissé meglepő a jelenlegi időszakban, amikor a vásárlók a napi fogyasztási cikkeknél például lefelé váltanak, így spórolva a kiadásokon, de furcsa módon a háztartási gépek piaca tavaly az év második felében sem esett össze.

Mennyiségben ugyan kevesebb termék fogyott, de a vásárlók ezen a területen felfelé váltottak, a magasabb árszintű, energiatakarékos termékeket keresték

– mondta lapunknak Rózsa Márton. Ennek köszönhetően például a hűtőszekrényeknél 20 százalékos növekedést mutatott ki a cég. Kifejezetten furcsán alakult viszont a szárítógépek forgalma. A vásárlók attól tartanak, hogy ezek az eszközök nagyon sok energiát fogyasztanak, holott az energiatakarékos készülékek fogyasztása meg sem látszik a háztartás összfogyasztásában. A hőszivattyús berendezések pedig szinte nem is használnak fel energiát.

Fotó: Haier

Rózsa Márton elmondta, volt az iparágban kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy létrehozzanak egy hivatalos energiakalkulátort, amely forintra kiszámolja, hogy egy-egy gép üzemben tartása mennyibe kerül egy háztartásnak, de ezt elvetették, mert a rendszer nem tudja figyelembe venni a felhasználói szokásokat. (Például nem mindegy a hűtő esetében, hogy hány fős a család, hiszen a használók számától is függ, hányszor nyitják ki a hűtő ajtaját naponta – a szerk.)

Az ügyvezető is egyetért abban, hogy az utóbbi években az összes nagy háztartási gép árszintje jelentősen nőtt. Míg öt-hat éve egy középkategóriás mosógép belépő ára 60-70 ezer forint volt, most már bőven 100 ezer feletti ez a szint. Ráadásul ezek az árszintek nem csak az inflációhoz köthetők.

Az árak növekedésében fontos szerepet játszott, hogy a gyártók egyre több technikai (elsősorban számítástechnikai) újdonságot applikálnak a gépekhez, amelyeknek az innováció miatt nőtt az előállítási költségük.

Rózsa Márton szerint a most kialakult belépő árszintek a közeljövőben nem csökkennek, de abban biztos, hogy az idő múlásával a mostani technikai újítások az alacsonyabb árú termékeknél is megjelennek. Nemcsak a Távol-Keleten, hanem Európában is egyre nagyobb az igény az okoseszközökre, bár ma még az európai fogyasztók sokkal kevésbé használják vagy keresik a konnektív háztartási gépeket, mint a keletiek.