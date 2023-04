Az állami lakástámogatásokra vonatkozó módosító tervezet több ponton is változtat a családi otthonteremtési kedvezmény (CSOK) és a falusi CSOK szabályain – írja a Bank360.hu. A falusi CSOK keretében megvalósítható korszerűsítésre vonatkozó könnyítés, hogy a munkálatok befejezésére vonatkozó határidő lejárta előtt egy alkalommal – kérelem alapján – módosítható a vállalt korszerűsítési munkálatokra vagy azok bekerülési költségeire vonatkozó szerződés. A kötségvetés csökkenése esetén feltétel, hogy ha a fennmaradó bekerülési költség összege már nem éri el a megítélt támogatási összegből a módosítás hatálybalépéséig még nem folyósított összeget, akkor a továbbiakban a CSOK legfeljebb a még fennmaradó bekerülési költséggel megegyező összegben nyújtható.

Enyhülő feltételek mellett vehető igénybe a támogatás.

Fotó: Oláh Tibor / MTI

Ha pedig a korábban vállalt, de nem teljesített korszerűsítési munkálatokra már folyósítottak támogatást, akkor ezzel az összeggel csökkenteni kell a még igénybe vehető, de még nem folyósított CSOK összegét. Ez alól kivétel, ha a hátralévő korszerűsítési munkálatok bekerülési költsége eléri vagy meghaladja a még nem folyósított támogatás és a korábban vállalt, de nem teljesített korszerűsítési munkálatokra eső, már folyósított támogatás összegét.

A falusi CSOK-nál minden igénylőre vonatkozó módosítás lehet, hogy a korszerűsítési munkálatok elvégzésére előírt határidő egy évvel meghosszabbíthatóvá válik. Ezenkívül egy újabb településsel bővül a preferált kistelepülések listája, a tervezet szerint a Csongrád-Csanád vármegyében található Tömörkény is felkerülne a listára.

Váratlanul berobbant az ingatlanpiac: naponta 250 ingatlant adtak el Magyarországon Dübörög a CSOK, megérkezett az árak várva várt mérséklődése.

A CSOK esetében a szülőknek jelent könnyítést az a módosítás, amely szerint a jelenlegi 60 napról 90 napra hosszabbodna a vállalt gyermekek megszületésének bejelentésére vonatkozó határidő. A tervezet szerint

a CSOK-os ingatlanba be lehetne jelenteni a vállalkozás székhelyét akár utólag is.

Feltétel azonban, hogy a támogatás folyósítása előzze meg a vállalkozás alapítását vagy az abban szerzett többségi tulajdonrész megszerzését.

A CSOK esetében érdemi adminisztrációs könnyebbséget jelent majd, hogy megszűnhet a támogatott személy lakcímbejelentésének igazolási kötelezettsége. Enyhülnek továbbá a bentlakásra vonatkozó feltételek is. Kivételes esetben eddig is meg lehetett szakítani a bentlakást bizonyos élethelyzetekben, a módosító szerint viszont tovább enyhülnek a feltételek. Ez azt jelentené, hogy a támogatás folyósítását követő 90 napos, a bentlakás igazolására vonatkozó határidő, illetve a 10 éves bentlakási kötelezettség alól is kivételt lehet tenni, ha a támogatott szülő gyermeke átmenetileg – például a tanulmányai miatt – nem a támogatott ingatlanban él. Ugyanez érvényes, ha a támogatott szülő és gyermeke szolgálati lakásban él a szülő munkája miatt.