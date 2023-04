Márciusban 7787 adásvétel történt a hazai ingatlanpiacon – derül ki a Duna House friss elemzéséből. Az ingatlanközvetítő cég azt írta, hogy ez februárhoz képest 25 százalékos erősödés, március pedig az első negyedév legjobb hónapjaként zárt.

A februári mély bázisról márciusban visszapattant az ingatlanpiac. Fotó: Katona Vanda

Mielőtt bárki kész ténynek venné az ingatlanpiac feltámadását, érdemes szélesebb perspektívából vizsgálni a helyzetet. Ugyanis az is megállapítható, hogy hiába emelkedtek fokozatosan a tranzakciók, 2023 első negyedéve így is mindössze 19 893 adásvételt hozott,

ami az elmúlt tíz év leggyengébb első negyedévét mutatja.

Ennél kevesebb tranzakciót utoljára 2013-ban becsült a Duna House. Ezzel együtt a második negyedévben továbbra is fokozatosan emelkedő aktivitással és így egyre növekvő tranzakciószámokkal számol itthon.

Hektikusan mozog a panelek ára, a tégla stabilabb

Arról is beszámoltak, hogy megérkezett a várva várt mérséklődés az ingatlanáraknál, az országos lakásárindex nominál- és reálértéken is csökkenő tendenciát mutat. A trend azonban ingatlantípusonként változó. A házgyári lakások indexei a rezsivédettség miatti hirtelen felértékelődés után először visszaestek, majd most a korrekció jeleit mutatják. A téglaárindex kiegyensúlyozottabb képet jelez a fővárosban, keleten és nyugaton viszont az év végi zuhanást követően újra felfelé ívelnek a mutatók. A Duna House keresletindexe alapján fokozatosan találnak vissza a vevők az ingatlanpiacra. Ennek az egyik oka az ingatlanárak mérséklődése, a másik pedig az országos szinten 4–9 százalék között alakuló alku lehetőségének felismerése.

Hol a legdrágább az új építésű?

Befektetési célból átlagosan 54 négyzetméteres házakra, lakásokra szerződtek a vevők Budapesten, átlagosan 50,7 millió forint értékben. Az összes fővárosi ingatlantranzakció 43 százaléka befektetési célú vásárlás volt, azonban vidéken a tavalyihoz képest mérséklődött ez az arány. Nemcsak a használt, az új építésű ingatlanok iránti kereslet is megindult a hazai ingatlanpiacon. Az elmúlt negyedévben öszszesen 15 fővárosi kerületben kértek 1 millió forint feletti négyzetméterárat az új építésű projektek lakásaiért. A legdrágább a budai I. kerület volt, ahol az értékesített új építések négyzetméterára meghaladta a 2,6 millió forintot. A legnagyobb kínálattal 2023 első negyedévében a XIII. kerület mellett a IX. és a XI. kerület új építésű projektjei között találkozhattak a vevők.

Ahogy erősödik az ingatlanpiac, úgy mozgolódnak a bankok is

Az ingatlanpiaci aktivitás fokozódását követően kezdetét vette a várt erősödés a jelzáloghitel-piacon is. Az elmúlt hónapban a Duna House nemzetközi pénzügyi márkájának, a Credipassnak a hazai adatai szerint 39,5 milliárd forintos volumen becsülhető, ami 19 százalékos növekedés februárhoz képest. Negyedéves tekintetben az MNB tényadatai és a márciusi becslés alapján 113,4 milliárd forint értékű lakáscélú jelzáloghitel realizálódott,

ez viszont 67 százalékos elmaradást mutat 2022 első negyedévéhez képest.

A szakértők az ingatlanpiac további erősödése miatt a pozitív irányú változás folytatódását várják a következő hónapok hitelpiacán is. Nyugat-Magyarország kivételével az ország minden területén nőtt az átlagos hitelnagyság az előző negyedévhez viszonyítva. Budapesten újra 19 millió forint fölé emelkedett az összeg, míg vidéken 13-13,5 millió forint volt a felvett hitelösszegek átlagos értéke. Jó hír, hogy a bizonytalan, emelkedő kamatkörnyezet erősítette az ügyfelek pénzügyi tudatosságát. Egyre többen választják a legalább 10 évig fix kamatozású konstrukciókat, és egyre többen használják ki a számukra elérhető otthonteremtési támogatásokat is. Ezt az adatok is alátámasztják: országosan az előző negyedévi 24,7 százalékról 25,6-re nőtt a hitelügyletek mellé beadott CSOK-igények aránya a Credipass adatai szerint.