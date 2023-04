Az energiatermelésben és -felhasználásban, illetve a digitalizációs oktatásban is elképesztő potenciál rejlik – összegezték a panelbeszélgetések résztvevői az Egyensúly Intézet Magyarország 2030 című konferenciáján, amelyen Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter, valamint Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere is felszólalt.

Boros Tamás szerint igenis van igény a pártfüggetlen szakpolitikára.

Fotó: Navracsics Tibor / Facebook

A konferencia nyitányaként Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója emlékeztetett a szervezet munkájának kezdetére. Akkor közvélekedés volt, hogy Magyarországon két dolog nem érdekes: a pártfüggetlenség és a szakpolitika, ám szerintük nincs így, érdemes ilyesmivel foglalkozni, ezért is készítették el három éve a Magyarország 2030 – Jövőkép a magyaroknak című politikai-gazdasági-társadalmi víziójukat.

Az intézet legfőbb szakpolitikai javaslatai közé tartozik a gazdasági növekedés, a tisztább levegő, a felzárkóztató oktatáspolitika, a jobb minőségű demokrácia, a fenntartható urbanizáció, valamint a több és minőségibb munkahely.

8000 milliárdos potenciál

Boros Tamás jelezte, hogy az Észtországtól Bulgáriáig ívelő régió 500 legnagyobb vállalata között 64 magyar cég található, ám közülük csak hét nevezhető teljesen privát és magyar tulajdonúnak,

ők a „nemzeti bajnokok”. Meglátása szerint ezen a mennyiségen kell jócskán javítani, hogy a közepes jövedelmű országok közül feljebb léphessünk. Ehhez kell választ találni olyan kérdésekre, hogy miből álljon a magyar energiamix, illetve a remek digitális infrastruktúrához miként tudjuk felzárkóztatni a vonatkozó tudásunkat, mert ebben becslések szerint 8000 milliárd forintos GDP-növelő potenciál rejlik.

Ebből levezetve a mostani szakmai nap három téma, az állami és uniós források szerepe, az energetikai és zöldszempontok, valamint a digitalizáció köré szerveződött. Az első két témában szólalt fel Karácsony Gergely, illetve Navracsics Tibor – az utóbbi előadásában és a nekünk adott nyilatkozatában is kitért az Európai Bizottság által visszatartott EU-s forrásainkra, és hogy ez miként gátolja az általános céljainkat.

2050-től enyhülhet a helyzet

A panelbeszélgetéseken az úgynevezett „trilemmát”, tehát a fenntartható, biztonságos és olcsó energiafelhasználást tárgyalva egyetértés mutatkozott abban, hogy a legköltséghatékonyabb az energiatakarékosság. Magyarországon pazarlunk, pedig az olcsó energia kora véget ért, és benne vagyunk a függőségből az önállóságba való átmenetben.

A digitális infrastruktúránk kiváló, a tudásunkat kell hozzáigazítani.

Fotó: Navracsics Tibor / Facebook

Beck Zsófia, a Boston Consulting Group ügyvezető-igazgató partnere figyelmeztetett, hogy a teljes függetlenség sem jó ötlet, mert akkor nekünk kell megoldanunk az összes gondot, és feltette a kérdést: 2030-ban vajon mekkora lesz az összesített energiaigényünk? Jelenleg ugyanis növekszik, és a modellek szerint csak 2050-től várható csökkenés. Ehhez jön még, hogy a belső égésű motorokról az elektromos hajtásláncokra való átállás meglódítja majd az autók áramigényét is.

120 százalékot is termelhetnénk

„Mari néninek a Kádár-kockájáról nehéz erőműként gondolkodnia” – mondta Ürge-Vorsatz Diána, az ENSZ Kormányközi Éghajlatváltozási Testületének alelnöke. Szerinte energiafelhasználás szempontjából nullás igényűre lehetne felújítani az összes magyar épületet, és ha ennek most azonnal nekilátnánk, a 2040-es évekre nem kéne nyersanyagot importálnunk a fűtéshez. Sőt, úgy véli, ha minden benapozott tetőre napelemet telepítenénk, még exportálhatnánk is, mert a magyar igény 120 százaléka lenne így kitermelhető. Február óta folyamatosan rekordokat dönt az ilyen típusú energiatermelés, ráadásul, habár nem híve a zöldmezős napelem-telepítésnek, a bolygó felmelegedése miatt akár még ez is hajthatna járulékos hasznot az árnyékolás révén.

Egy szekszárdi gyrosos minek digitalizáljon?

– vetődött fel a szándékosan sarkított kérdés az utolsó beszélgetésen. Bíró Pál, a Google Magyarország igazgatója lecsapta a labdát, mondván, egy jól működő házhoz szállító rendszerrel akár a gyrosos is letarolhatná a helyi piacot. Általánosabban folytatva hozzátette: Magyarország egyvalamiben jár élen a digitalizációban, ez pedig a médiafogyasztás a modern platformokon, ami viszont nem irányadó a cégeket vizsgálva. Az oktatás, ezen belül a fiatalok és a nők szerepe kiemelkedő.

„Én például nagyon örülnék, ha megvalósulna az ötlet, hogy az iskolás gyermek táskájában az uzsonnája mellett csak egy tablet van” – zárta a konferenciát Filippov Gábor, az Egyensúly Intézet kutatási igazgatója.