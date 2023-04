Orbán Viktor: az Egyesült Államok a barátunk és fontos szövetségesünk

A miniszterelnök szerint az amerikaiakkal alapvetően jó a kapcsolatunk, megpróbáltunk velük szorosan együttműködni.

Az Egyesült Államok a barátunk és fontos szövetségesünk

– mondta, hozzátéve, hogy Amerika egy keresztény ország, és Magyarország is egy keresztény ország, ezért ez az értékgyökérzet is közel hoz egymáshoz minket. Nem emlékszik rá, hogy annyi munkahelyet adtak volna amerikai cégek, mint most.

Amerika viszont szerinte nem egységes, nagyok a pártpolitikai különbségek. Ha demokrata elnök van, akkor a kapcsolataink nehezebbek, ha republikánus, akkor könnyebbek, a republikánusok közelebb állnak hozzánk ideológiai kérdésekben. A miniszterelnök ugyanakkor hangsúlyozta, azzal a kormánnyal működünk együtt, akit megválasztanak az amerikaiak. Tudomásul kell vennünk, hogy az amerikai nagykövet az amerikai politikát képviseli.