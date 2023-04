Igencsak elkényeztetik mostanság a bankok azokat az ügyfeleket, akik valamilyen okból új szolgáltatót keresnek számlavezetés céljából: az éppen futó kampányok révén akár több tízezer forintnyi jóváíráshoz is juthatnak a friss érkezők.

Fotó: Shutterstock

A CIB Banknál április 16-ig tart az aktuális kampány, amelynek keretében két számlacsomagnál 30 ezer forintnyi, egyszeri jóváíráshoz juthatnak az ügyfelek, ha teljesítik a megadott feltételeket. Ha pedig havonta legalább a mindenkori minimálbérnek megfelelő jóváírás is landol a számlán, akkor ezt most nulla forintos számlavezetési díjjal is honorálhatja a pénzintézet. Az Erste Bank három konstrukciónál tart érvényben – május végéig – akciót: itt online számlanyitás esetén jár 30 ezer forint kedvezmény a feltételeknek megfelelő ügyfeleknek. A K&H Banknál az online számlanyitás és a kellően aktív számlahasználat már 40 ezer forintnyi jóváírást eredményezhet, ám ha az új ügyfél rendszeres befektetést is vállal a megadott paraméterek mellett, további 40 ezer forint érkezhet a számlájára.

Az MKB Bank a beszédes nevű Jóljáró Csomagnál többféle kedvezményt kínál különböző termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódóan: ha az új ügyfél kellően hatékonyan használja ki ezeket, akkor a megtakarítás

már az első évben több tízezer forintra rúghat az egyéb folyószámla-konstrukciókhoz képest.

A Raiffeisen Banknál 30 ezer forint jóváírást, és akár nulla forintos számlavezetési díjat kínál most az új belépőknek, az UniCredit Bank Mobil Aktív Plusz névre keresztelt csomagjánál pedig 35 ezer forintos, egyszeri jóváírásra számíthat az új ügyfél. Ha pedig a számlanyitás (vagy az igénylés) online csatornán történik, hat hónapig nem számol fel számlavezetési díjat a pénzintézet.

Azt persze minden akciós ajánlatnál érdemes megvizsgálni, hogy az érintett csomagok mennyiben illeszkednek az ügyfél számlahasználati szokásaihoz, milyen csatornákon szereti intézni pénzügyeit, tervez-e igényelni egyéb termékeket, szolgáltatásokat,

és persze nem árt figyelembe venni azt sem, hogy ezek az akciós ajánlatok legalább egyéves hűségidővel érvényesek.

A számlavezető ügyfelek megszerzését célzó promóciók persze nem jelentenek újdonságot, a korábbi években megszokott ajánlatokhoz képest legfeljebb annyi a változás, hogy a mostani akciók az új ügyfelet ajánló kliens „megjutalmazása” helyett

inkább a direkt egyszeri jóváírás eszközével élnek,

és persze az elektronikus csatornákat (főleg a mobilbankot) aktívan használó körre fókuszálnak.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint egyébként tavaly érezhető mértékben, 175 ezerrel nőtt az itthon vezetett lakossági bankszámlák száma, így decemberre stabilan meghaladta a 9,7 milliót. Közben folyamatosan emelkedik az interneten keresztül elérhető számlák aránya is, tavaly év végén már közelítette a 83 százalékot.