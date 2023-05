Szándékosan keressük a különféle szakterületeken működő közösségek összekötő kapcsait. Ilyen kapocs a sport és ilyen a kultúra, a zene is – mondta Bács Zoltán a debreceni Egyetem kancellára.

Nagy ívű sportprogramot, prózai és zenés színházat működtetünk és támogatunk, feltételeket teremtünk ahhoz, hogy a különféle területek a legváltozatosabb módon együttműködjenek. Ezért hoztuk létre a Könnyűzenei Központot is még 2017-ben.

Az induláshoz egy használaton kívüli épületet alakítottunk át – folytatta a kancellár – úgy, hogy alkalmas legyen a zenei képzés befogadására. Elsőként azoknak a szabadon választható kurzusoknak adott otthont az épület, amelyek megindításban óriási érdeme volt Póka Egonnak és műhelyének. Ám mint nálunk sok más, ez is túlnőtt az eredeti kereteken. Mostanra bátran mondhatjuk, hogy a kortárs könnyűzenei szak a Debreceni Egyetem szellemi termékeként jelenik meg a hazai felsőoktatás képzési kínálatában.

Akadémia nem, de egyetem még viselheti Póka Egon nevét jövőre Kiemelt beruházásként Póka Egon nevével egy művészeti akadémiát hoztak volna létre, ebből azonban az évek alatt nem lett semmi. Belátható időn belül viszont az általa alapított iskolának fontos szerepe lehet a jövő zenészeinek a nevelésében.

Elsőre furcsán hangozhat, hogy egy könnyűzenei zenész, vagy énekes karriert építeni kívánó fiatal miért tartja szükségesnek, hogy az adott szakon diplomát szerezzen.

A világban azonban ez koránt sem szokatlan, különösen az angolszász világban nem, ahol szinte minden egyetemen van olyan képzés, ami kapcsolatos a könnyűzenével. Roppant széles skáláról van szó, amelyek egyik vagy másik ágának gyakorlatilag minden ember a fogyasztója.

A rájuk épülő zeneiparnak pedig a hangmérnöktől a producerig számos területen van szüksége magasan képzett szakemberekre, és megfordítva: ahhoz, hogy valaki a könnyűnek legjobb szándékkal sem nevezhető könnyűzenei pályán karriert csináljon, a kiváló zenei teljesítmény mellett számos más ismeretre és „vértre” is szüksége van.

A világban a diplomát adó könnyűzenei képzésnek van pár kiváló műhelye.

Ezek közül is kiemelkedik a Berklee College of Music, amit 1945-ben alapítottak és a világban számos helyen – így Európában, Valenciában is rendelkezik campussal, valamint a Liverpooli Egyetem Könnyűzenei Intézete, amit pedig 1988-ban hoztak létre.

Van pár helyen felsőfokú képzés Németországban és Hollandiában is, ám keleten, csak az utóbbi időben indult meg a mozgolódás ebbe az irányba.

Magyarországon a Debreceni Egyetem volt az első, ahol a 2010-es évek közepén komolyan felmerült egy könnyűzenei szak létrehozásának az ötlete. Három év kitartó, illetve kőkemény szakmai és kapcsolati munka kellett hozzá, hogy nyilvántartásba vegyék az új szakot, majd újabb három évet követően pedig, maga a képzés is elindulhatott egy akkreditált egyetemen. Nagyjából így foglalta össze a Könnyűzenei Intézetet vezető Kapusi Kálmán egyetemi docens, igazgató, és helyettese, Tóth Ákos, a Zeneművészeti Kar tanulmányi osztályának vezetője, hogyan jutottak el az ötlettől a hat féléves Kortárs könnyűzenei alapképzés indítását a Debreceni Egyetemen.

A 2023 szeptemberében induló képzésben az éneket Wolf Kati és Erdős Fruzsi, tanítja, a gitár oktató a Kőbányán, majd a Zeneakadémia Jazz Tanszakán végzett Gyémánt Bálint lesz.

Wolf Katinak, tanárkánt is helyt kell állnia. Fotó: Bruzák Noémi / MTI

Kapusi Kálmán nagyon komoly fegyvertényként értékeli, hogy olyan kiváló fiatal zenészeket is sikerült oktatóként megnyerni, mint a Gudics testvérek. A basszusgitárt Gudics Martin, a dobot pedig fivére, Gudics Marcell viszi majd. – Ezek a fiúk már több szinten bizonyítottak, ők voltak például Jesus Molinának, a jazz zongoristák mai Oscar Petersonjának kísérő zenészei néhány héttel ezelőtti koncertjén a MÜPA-ban. A billentyűs tanszakot a producerként is dolgozó Tóth Marcell viszi, aki több műfajban is dolgozik, többek között Gáspár Lacival, Emilióval és Takács Nikolasszal is. Ő szintén jazz tanszakot végzett, és rendszeresen dolgozik Amerikában is. A szaxofonosokat Linzenbold Gábor zseniális szaxofonos fogja tanítani, a trombitát Kovács János, a debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium intézményegység vezetője és a Debreceni Dixieland Band vezetője, a harsonát pedig az ugyancsak a Dixiben játszó Tóth Dániel oktatja majd.

Tóth Ákos a három fúvós szakirány bevállalása kapcsán megjegyzi, hogy bár ezek a hangszerek a klasszikus könnyűzenei felállásban nincsenek benne, de számos olyan könnyűzenei műfaj van, ahol nélkülözhetetlenek, és nekik is szeretnének lehetőséget biztosítani.

A debreceni kezdet több mint biztató, hiszen a nyolc meghirdetett szakirányra a vártnál négyszer nagyobb a jelentkezés. A felvételi meghallgatás júniusban lesz, ezen választják ki azokat a fiatalokat, akik aztán ténylegesen beiratkozhatnak diplomás könnyűzenész hallgatóként az egyetemre. A szak vezetői szerint a „felhajtóerő” a továbbiakban is nagy lesz, hiszen számos középfokú könnyűzenei képzőhely van, ahonnan nagyon tehetséges fiatalok kerülnek ki. Olyanok, akik a zene mellett elkötelezettek, de nem nagyon látnak olyan továbbtanulási lehetőséget, ahol ezzel felsőfokon tudnának foglalkozni.

Bár a most induló Kortárs könnyűzenei képzés szakirányain végző friss diplomások tanári végzettséget nem szereznek, a tanítás lehetősége egyelőre nyitva áll előttük.

Könnyűzenei tanárképzés jelenleg nincsen, így végzésüket követően egy ideig biztosan ők lesznek azok, akik a legmagasabb szintű végzettség birtokában tanításra vállalkozhatnak, a szükséges pedagógiai elemeket pedig, külön kurzusok keretében is elsajátíthatók a Debreceni Egyetemen. Erről kredit igazolást adhat az intézmény.