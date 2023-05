„Az inflációs kilátásokkal kapcsolatban reális esélye van a stagflációnak. A kívánatos 3-5 százalékos szintet valamikor 2025-ben érhetjük el, addig viszont jöhet egy időszak, amikor tartósabban beragad az infláció. A pesszimistább forgatókönyv szerint 8-9, az optimistább setében 5-7 százalék közé”– válaszolta érdeklődésünkre a K&H Bank vezető makrogazdasági elemzője. Németh Dávid ugyanakkor az 2023. évi december/december adatot már egy számjegyűnek várja, hasonlóan a legtöbb elemzői prognózishoz.

Az idei év második felében, főleg szeptembertől már erőteljesebben csökkenhet az egy évre visszatekintő infláció mértéke. Az ősz első hónapjában akár 4 százalékponttal, decemberben – becslése szerint – 2 százalékponttal.

Magyarországon hosszú távon óvatos és szigorú monetáris politikára van szükség

Fotó: Mirkó István / Magyar Nemzet

Az élelmiszerárak alakulása nagy kérdés

„Kérdés persze, hogy az élelmiszerárstop jövője hogyan alakul és a megszüntetése milyen hatással lesz az élelmiszer-inflációra” – utalt rá a vezető elemző. Majd külön utalt a kötelező akciókra, amelyek ismét infláció-ellenes intézkedések, ám azt még senki nem tudja, milyen eredményt hoznak.

Egyelőre itthon kedvező körülmény, hogy gyenge a belső kereslet, ugyanakkor a béremelés egyre nagyobb nyomást jelent.

A jelenlegi helyzetben megnövekedett a külső kockázatok jelentősége is: a háború eszkalálódása, attól (is) függően a energiaárak alakulása, mennyire „pörög fel” Kína és vajon recesszióba fordul-e az Egyesült Államok és az Európai Unió. „Hazánkban továbbra is óvatos és szigorú monetáris politikára, valamint olyan költségvetési lépésekre van szükség, amelyek meggátolják a mélyszegénység kialakulásának veszélyét” – hangsúlyozta Németh Dávid.

Az egykori jegybankelnök veszélyre figyelmeztet

A közelmúltban Bod Péter Ákos hívta fel a figyelmet az mfor.hu-n a magyarországi stagfláció veszélyére, megjegyezve: máshol is felmerült ennek a veszélye, mivel egész Európában, mint ahogy a tengerentúl is, másfél éve meglódultak az árak. Ám itt is nagyon a különbségek.

Az inflációs adatok is az mutatják, hogy Magyarország más pályát futott be, mint az európai országok nagy többsége.

„A fogyasztóiár-index terén elért most tavaszi rekordunk különösen látványossá tette a különállásunkat” – fogalmazott a közgazdász, egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, hajdani jegybankelnök.

Az adatok is mutatják, hogy más gazdasági pályát fut be hazánk, mint más országok

Fotó: Monty Rakusen / AFP

A külső folyamatokat nem tudjuk befolyásolni

Boros Imre közgazdász, az első Orbán-kormány minisztere megkeresésünkre úgy reagált: „akár benne lehet a pakliban a stagfláció, de véleményem szerint ez a veszély nem fenyeget. Az infláció a szegények adója, s a kormány, illetve a jegybank mindent megtesz annak érdekében, hogy a tartós drágulás megforduljon és minél közelebb kerüljön a mutató a Magyar Nemzeti Bank által kitűzött célhoz, a 3-5 százalékhoz. Eddig megfelelően alakultak a folyamatok, az év elején tetőzött, s azóta lassan csökkenni kezdett az egy évre visszatekintő infláció mértéke. Elég csak az energiahordozók vagy az élelmiszerek árát említeni.“

Az év második felében ez a folyamat folytatódik, majd felgyorsul, az esztendő utolsó hónapjában pedig, tavaly decemberhez képest már egy számjegyűre zsugorodik az infláció

– hangsúlyozta a pénzügyi szakember, majd hozzátette: „a külső folyamatokat azonban nem tudjuk befolyásolni, legfeljebb reagálni rájuk. A nemzetközi pénzügyek alakulása és a globális események pedig sok kockázatot hordoznak.”

A kötelez akciókat is az infláció letörése érdekében rendelik el

Fotó: Móricz Sabján Simon / Világgazdaság

Lassuló infláció, erősödő növekedés

„A stagfláció a legnagyobb veszélyforrás az inflációs pálya alakulásában” – fogalmazott a Raiffeisen Bank vezető elemzője, aki ugyanakkor nem számol ezzel a forgatókönyvvel.

Török Zoltán fokozatosan lassuló inflációs környezetet vár, vele párhuzamosan egyre dinamikusabb gazdasági növekedéssel.

„Persze semmi sem ilyen fekete-fehér – emelte ki a szakember –, mert a külső, s annak nyomán a belső események, adottságok lassíthatják a folyamatokat. Elhúzódhat az inflációs cél elérése, ahogy az esztendő negyedévének számai fel is hívják erre a figyelmet, ám a dezinfláció, azaz az infláció csökkenésének üteme az év további részében – főleg ősztől – dinamikusabb és nagyobb mértékű lesz.