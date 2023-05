Tavaszi számháború az építőiparban A január–februári megtorpanást követően az építőiparban működő cégek száma számottevően nőtt márciusban, összességében mintegy kétszázzal, ám áprilisban a lendület elfogyott, és kismértékű csökkenés következett be. A márciusi növekedés mértéke csak az elmúlt két hónap viszonylatában kiemelkedő, hasonló és ennél magasabb gyarapodás jellemezte az elmúlt éveket is. Az építőiparban működő cégek száma az áprilisi csökkenés ellenére is magas, átlépte a 66,7 ezres szintet, ami további rekordnak számít az elmúlt hat évben. A cégalapítási kedv markánsan nőtt az év harmadik hónapjában, de aggodalomra ad okot, hogy az áprilisi alapítások száma szezonálisan az elmúlt hat, és havi szinten – januártól eltekintve – az elmúlt két és fél év legalacsonyabb értéke. Szezonálisan magas volt tavasszal a megszűnések száma, illetve az új eljárásoké is kiugró. Hasonló trendet tavaly nyár végén, a kataszabályok megváltoztatása miatt lehetett látni.