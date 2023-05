Álhír, hogy nem lesz évközi nyugdíjemelés – írta Pénzügyminisztérium. A tárca annak kapcsán adott ki közleményt, hogy a Népszava mai cikkében azt állította Banai Péter Benő államháztartásért felelős államtitkárnak a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának küldött levelére hivatkozva, hogy nem lesz évközi nyugdíjemelés, legkorábban a novemberi korrekcióval nőhet az idősek ellátása.

A kormány 2010-ben tett ígéretet arra, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét. (Fotó: Dobrila Vignjevic)

Csakhogy a tárca szerint a valóság ezzel szemben az, hogy a hivatkozott levél nem tartalmaz ilyen megállapítást, hanem a következőt rögzíti:

Amennyiben az évközi adatok alapján azt állapítjuk meg, hogy a 2023-ra becsültnél magasabb lenne az éves várható általános, illetve nyugdíjas infláció mértéke, januártól visszamenőleg nyugdíjkorrekciót hajtunk végre

– idézték Banai Péter Benő államtitkár szavait. Az ominózus levelet a Pénzügyminisztérium közzé is tette a közösségi oldalán.

A kormány 2010-ben tett ígéretet arra, hogy megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét. A nyugdíjak azóta a duplájára emelkedtek, a vásárlóértékük pedig mintegy 20 százalékkal javult. Tavaly a nyugdíjprémium és a 13. havi nyugdíj kifizetése mellett a kormány két alkalommal is kiegészítő emelést hajtott végre. Az év elején 15 százalékkal növelték meg a nyugdíjakat. A Pénzügyminisztérium most kiemelte,

amennyiben az infláció alakulása indokolja, biztosítják a további évközi emeléshez szükséges forrásokat is.

Jelezték azt is, hogy a 2024-es költségvetésben is garantálják a jövő januári 6 százalékos emelést, a 13. havi nyugdíjat, a gazdaság teljesítményétől függően a nyugdíjprémium kifizetésének összegét, ahogyan a nyugdíjasokat is segítő rezsicsökkentett árak védelmét is.