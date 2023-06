A munkavállalóknak és a vállalatoknak egyaránt szüksége van az aktuális iparági fizetési információkra, hiszen az hozzájárulhat a hatékony munkaerő-gazdálkodáshoz, ezért készített átfogó elemzést a Profession Services – olvasható a cég szerdai közleményében.

A vállalkozás összeállította és ingyen elérhetővé tette első iparági benchmarkkiadványát, amelynek a célja pontos képet adni a különböző iparági szereplőknek szektoruk jelenlegi helyzetéről, trendjeiről, bérezéséről, valamint a munkaerőpiac aktuális állásáról.

Fotó: Shutterstock

A bérezés ugyanis alapvető fontosságú mind a munkáltatók, mind a munkavállalók szempontjából, amit jelez, hogy a vállalkozás tavaly év végi reprezentatív felmérése szerint a dolgozók számára a fizetés mértéke a legfontosabb motiváló tényező. Ennek ellenére sok álláshirdetésből kimarad az adott pozícióval járó fizetés, ami a munkavállalók 70 százaléka számára a legérdekesebb a keresés során.

Szigeti Nikoletta, a Profession Services üzletágvezetője szerint ugyanakkor

egyre inkább szaporodnak a bérezést is tartalmazó ajánlatok, ami a versenyképességet is segíti a munkavállalókért folytatott küzdelemben.

Azonban a reális fizetések ajánlásához a cégeknek szükségük van az adott iparág aktuális helyzetének, trendjeinek, bérezésének minél pontosabb ismeretére, és ezt kívánja segíteni a mostantól negyedévente iparáganként megjelenő kiadványaival a Profession.

A kiadványsorozat első példánya a logisztikai szektort mutatja be szellemi és fizikai munkakörökre vonatkozó adatokkal, lefedve az anyaggazdálkodás, a beszerzés, az ellátási lánc, a flottakezelés, a fuvarszervezés, a szállítmányozás mellett a raktáros és a targoncás területet is. A pozíciókhoz kapcsolódóan bérinformációkat közöl junior, medior és vezetői szinten is.