Egyre jobb hangulatban vannak a családi cégek, a K&H családi vállalatokra vonatkozó kutatásának legutóbbi eredménye szerint második negyedéve javulnak a várakozásaik. „A K&H családi vállalatok index jelenleg mínusz 3 ponton áll, ami jelentős előrelépés az elmúlt negyedévekhez képest. Amennyiben folytatódik ez a növekedés, idén újra a pozitív tartományba kerülhetnek a várakozások. A cégek a saját helyzetükkel kapcsolatban két negyedév után újra bizakodóvá váltak, miközben a gazdaság alakulásával kapcsolatban nem változott a véleményük az előző negyedévhez képest” – mondta Ékes Ákos, a K&H Családi Vállalatok Központ vezetője.

A családi vállalkozásoknál erősödött a foglalkoztatási és beruházási szándék.

Fotó: Shutterstock

Nagyobb mértékű bevételnövekedés

A kedvezőbb hangulat a várt pénzügyi eredményekben is megmutatkozik: a családi vállalatok jelenleg 2 százalékos bevételnövekedésre és 2,6 százalékos profitcsökkenésre számítanak a következő egy évben. Az árbevételt tekintve ez jókora előrelépés az előző negyedévhez képest, és a profitot tekintve is kisebb mértékű csökkenést várnak.

A családi vállalkozások szektorában átlagosan 2,3 százalékos létszámbővítés várható, és számottevően, 24-ről 62 százalékra ugrott a beruházást tervezők aránya. Főként technológiafejlesztésben (a vállalkozások 30 százaléka) és kapacitásbővítésben (a cégek 22 százaléka) gondolkodnak a következő egy évben, míg az értékesítés és a folyamatok fejlesztése kevésbé hangsúlyos.

Három év múlva már jobb lehet a helyzet

A családi cégek a gazdaság alakulását középtávon jóval kedvezőbben látják, mint egyéves távlatban. „Bár rövid távon a cégek 62 százaléka szerint tovább romlik a gazdaság helyzete, a következő három évet nézve jóval bizakodóbbak. Hároméves időtávon ugyanis szinte azonos arányban várnak a cégek stagnálást vagy a jelenlegi ütemnél nagyobb növekedést (42, illetve 40 százalékuk), és csak minden ötödik vállalat számít visszaesésre” – közölte a szakértő.

A gazdaság alakulását tekintve véleményük szerint három év múlva jóval jobb lehet a helyzet.

A generációváltás még várat magára

A családi vállalatok életében az egyik legmeghatározóbb kihívás a generációváltás. A K&H kutatása szerint azonban egyelőre nem ez a fő téma a cégeknél, a megkérdezett vállalkozások háromnegyedénél eddig nem indult el a folyamat. Csupán 12 százalékuk van már túl egy generációváltáson, és ugyanennyi vállalkozásnál most zajlik a folyamat.

„Habár a családi cégek döntő többségénél nem várható a stafétabot átadása a közeljövőben, a felkészülést nem lehet elég korán elkezdeni. Érdemes esettanulmányokat olvasni vagy más vállalatok sikeres utódlási folyamatát végigkísérni. Ebben kívánunk mi is segíteni azzal, hogy idén is meghirdettük a K&H családi vállalatok kiválósági díjat. Továbbra is négy kategóriában – sikeres generációváltás, innováció, hosszú távú stratégia, társadalmi, környezetvédelmi felelősségvállalás – ismerjük el a legpéldamutatóbb megoldásokat alkalmazó cégeket, amelyeknek gyakorlata például szolgálhat más családi cégek számára” – hívta fel a figyelmet Ékes Ákos.