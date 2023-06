Több tízezer, esetenként pedig jóval több mint százezer forintos egyszeri jóváíráshoz juthatnak azok a lakossági ügyfelek, akik új belépőként igényelnek valamilyen hitelt vagy egyéb szolgáltatást a hazai hitelintézeteknél – derül ki a pénzügyi szolgáltatók honlapjain közzétett tájékoztatókból.

Fotó: Shutterstock

A szebb napokat is látott babaváró kölcsönnél már jó ideje akcióznak egyszeri jóváírással a bankok:

az új igénylők több nagyobb szereplőnél is legalább százezer forintnyi, de akár 180 ezer forintos jóváírást is kaphatnak.

Az egyszeri juttatásnak persze mindenhol vannak feltételei: akad például szolgáltató, amelyik csak a maximális, 10 millió forintos vagy ahhoz közeli összegű kölcsön felvételekor nyújtja az egyszeri kedvezményt. A babavárónál viszont a K&H Bank – új elemként – ajánlóprogramot is indított az új igényléshez járó kedvezmény lehetősége mellett: minden behozott, a szerződéskötésig is eljutó új babavárós ügyfél után 30 ezer forintos jóváírást is kínál. Az ajánlott ügyfelek számát ötben maximalizálták, tehát ezen az úton legfeljebb 150 ezer forintnyi jóváíráshoz juthatnak az ügyfelek.

A babavárónál tanúsított nagyvonalúság persze nem véletlen a bankok részéről: miután a termék gyermekvállalásra készülő fiatal házasoknak szól, joggal feltételezhető, hogy stabil anyagi helyzetű, hosszú távú tervekkel rendelkező ügyfelekről van szó, akik vélhetően egy sor más konstrukciót is – köztük hiteltermékeket – igénybe vesznek majd. Az állami támogatású konstrukcióra pedig rá is fér a támogatás: a Magyar Nemzeti Bank adatai szerint

2023 első négy hónapjában mindössze 53,9 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket az arra jogosultak, miközben egy évvel korábban még 143,6 milliárd, 2021 első harmadában pedig 186,2 milliárd forintnyi „fogyott” a babaváróból.

Más léptékek mellett ugyan, de nagyvonalúan jutalmazzák a pénzintézetek az új lakossági számlavezetőiket is. A nagyobb szolgáltatóknál akár 20-30 ezer forintos egyszeri juttatás is várhatja az új belépőket. Feltételek persze itt is vannak: például az egyszeri jóváíráshoz szükséges lehet a több termék (bankkártya, biztosítás, rendszeres megtakarítás) igénylése vagy a kellően aktív számlahasználat is. Ajánlóprogramok a bankszámláknál is futnak a bankoknál, de itt persze többnyire jóval szerényebb a jutalom. Az új folyószámla nyitásához kapcsolt akcióknál egyébként hasonló a motiváció, mint a babavárónál: amellett, hogy a szolgáltatók szeretnének minél nagyobb szeletet magukénak tudni a múlt év végén nagyjából 9,7 millió lakossági számlát jelentő tortából, a hosszabb távon eladható több termék éppúgy mozgatja őket.

A most is viszonylag stabil keresletet generáló személyi kölcsönöknél szintén kezdenek megjelenni az új ügyfelek jutalmazására épülő promóciók: a CIB Banknál például akár 70 ezer forintos egyszeri jóváírást is kaphat az új hitelt igénylő ügyfél – ha az igényelt összeg eléri a kétmillió forintot –, az Erste Banknál pedig akár 20 ezer forintos vásárlási utalvány járhat az újonnan felvett hitel mellé.