Ipari parkot adtak át szerdán Szikszóban, szemben a Hell-iparterületekkel, az M30-as autópálya leágazása és a város közötti részen, az úgynevezett déli iparterületen. A jelenlegi csarnok átadása csak a projekt kezdete. A közeljövőben további fejlesztések lesznek a területen.

Fotó: Boon Videa

A Boon.hu cikke szerint a pályázat 400 millió forint vissza nem térítendő támogatással valósult meg. A projekt keretében előkészítik, körbekerítik területet, kialakítják a telekhatáron belüli alap-infrastruktúrűát (gáz, víz, út, parkoló, elektromos vezetékrendszer, energiahálózat, távközlési és kommunikációs hálózat kiépítése, közlekedőfelület kialakítása).

Szikszó polgármestere, Sváb Antal szerint rövidesen elkészülhet az idevezető bekötőút is, valamint újabb csarnok épülhet. Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke szerint az ipari park a vármegye fejlődését szolgálja. Borsodban ma már tíz feletti az 500 főt foglalkoztató vállalatok száma. Több mint kétezer projektötletet rögzített a vármegye közgyűlése és 25 komplex műszaki tervet készítettek el újabb ipari parkok létesítésére.

Dr. Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese, a térség országgyűlési képviselője elárulta, több mint egy év alatt több zöldmezős beruházás valósult meg. Kiemelte, hogy Szikszó élen jár a munkahelyek megteremtésében, amit a mai átadó is mutat és az M30-as fejlesztésére is szükség van ehhez. A településen bölcsőde, piac és az uszodában két kültéri medence is épül.