Milyen struktúrában végzi tevékenységét a Start Garancia?

Magyarország kormánya 2021-ben, az 505/2021. számú kormányrendelettel döntött az új típusú állami viszontgarancia-rendszer működéséhez szükséges intézkedésekről, amelynek keretében a 2006-os alapítású Start Garancia százszázalékos állami tulajdonba került. 2021 őszétől a társaság működése érdemben is átalakult, a tevékenység fókuszába a nemzetgazdaságilag jelentős, nagy volumenű – egymilliárd forintos ügyletnagyságot elérő – finanszírozási ügyletekhez kapcsolódó, állami viszontgarancia melletti kezességnyújtás lépett. Tulajdonosi joggyakorlónk – a Gazdaságfejlesztési Minisztérium – elvárásaival összhangban a kezességvállalások révén a társaság a beruházások, befektetések, továbbá az azokhoz kapcsolódó forgóeszköz-finanszírozások megvalósulását segíti elő.

A Start Garancia célja, hogy – professzionális kockázatmenedzsment mellett – minél több olyan vállalkozást támogasson a forráshoz jutásban, amely kezesség nélkül nem kaphatna ilyen mértékű vagy ilyen feltételekkel rendelkező finanszírozást.

Az elsődleges és közvetlen célok mellett garanciaintézményünk működése segíti a munkahelyteremtést és a munkahelyek megőrzését, az innovációt, erősíti a versenyt (főleg az új projektek révén), a gazdaság szerkezeti és kockázati diverzifikációját, valamint a hitel- és tőkepiac fejlesztését, és hozzájárul a regionális és területfejlesztési célkitűzések eléréséhez, ekképpen Magyarország gazdasági növekedéséhez is.

Limbach Attila szerint a Start Garancia a tavalyi évet kifejezetten sikeresen zárta, és eredményesen támogatta a gazdaságfejlesztési célok elérését. Fotó: Start Garancia Zrt.

A Start Garancia hiánypótló szerepet tölt be a hazai garanciaintézmények, így a GHG és az AVHGA mellett. Miben nyilvánul ez meg?

A cég azáltal tölt be komplementer szerepet a hazai garanciaintézmények piacán a GHG és az AVHGA mellett, hogy az egyedi nagy összegű finanszírozási ügyletekre fókuszál, egyúttal

a hitelügyletek mellett kötvénykibocsátások mögé is vállal kezességet, továbbá a kis- és középvállalati szektor mellett a nagyvállalatokat is kiszolgálja.

Milyen eredményekkel zárták a 2022-es üzleti évet?

A Start Garancia a 2022-es évet kifejezetten sikeresen zárta, és a tevékenységén keresztül eredményesen támogatta a gazdaságfejlesztési célok elérését. A társaság 2022-ben a kezességvállalási állományát mintegy a duplájára, 115 milliárd forintról 210 milliárd forintra, jutalék- és díjbevételét pedig a tízszeresére, 300 millió forintról mintegy 3 milliárd forintra növelte egy év alatt. Az adózás utáni nyereség a 2021 végi 452 millió forintról 2,3 milliárd forintra emelkedett 2022-ben. A jelentős adózás utáni eredménynek köszönhetően a saját tőke is tovább emelkedett, 100,5 milliárdról 103 milliárd forintra, ezáltal még stabilabb alapokat biztosítva a társaság tevékenységének.

A garanciaintézmény mindezt kifejezetten turbulens gazdasági környezetben tudta teljesíteni – gondolok itt a háborúra, illetve az elhibázott brüsszeli szankciók okozta energiakrízisre és inflációra. Az eredményekre a társaság minden vezetője és munkavállalója annál inkább büszke lehet.

A társaság bevétele a kezességvállalás nyújtása ellenében beszedett díjakból származik, amelyek mértékét az ügylet/ügyfél kockázati minősítése alapján állapítjuk meg oly módon, hogy az ne tartalmazzon állami támogatást. Annak érdekében, hogy a piaci árazás biztosítva legyen, a beszedett kezességvállalási díjakat megosztjuk a kockázatvállalás arányában az állammal, ennek révén a központi költségvetés bevételhez jut. A cég a működési költségeit a befolyt díjakból fedezi.

A hitelprogram lehetőséget ad arra, hogy az MNB Növekedési Hitelprogramjában korábban felvett, 2023 során lejáró hiteleiket refinanszírozhassák. Fotó: Start Garancia Zrt.

A gazdaságfejlesztési tárca a közelmúltban indította el a Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramot. Ebben milyen szerepet kap a Start Garancia?

A Baross Gábor Újraiparosítási Hitelprogramnak köszönhetően hazánkban a valaha volt egyik legnagyobb kormányzati hitelprogram indult el februártól.

A hitelprogram termékei rendkívül kedvező, a futamidő végéig fix kamat mellett érhetők el, euróhitel esetén 3 százalékos vagy 8 százalékos, forinthitel esetén 5 százalékos vagy 12 százalékos maximális éves kamattal, finanszírozási céltól függően.

A hitelprogramot lebonyolító Eximbank a vállalatok számára nem csupán export-, hanem valamennyi célra felhasználható forint- és euróalapú kölcsönt nyújt, így beruházási és forgóeszközhitel is elérhető. A vállalatok cégmérettől függetlenül vehetik fel a hiteleket, így a kis- és középvállalatok mellett a nagyvállalatok is hozzáférnek a kedvezményes hitelekhez. A forrás a hitel méretétől függően kereskedelmi bankokon keresztül vagy közvetlenül az Eximbanknál érhető el, de minden hitelfelvétel mögött az Eximbank által biztosított kedvező kamatozású forrás áll.

A hitelprogram rendkívüli segítség a vállalkozásoknak abban a tekintetben is, hogy azok a jelenlegi magas kamatok közepette is olcsó forrásokhoz juthatnak, valamint lehetőséget ad arra, hogy az MNB Növekedési Hitelprogramjában korábban felvett, 2023 során lejáró hiteleiket refinanszírozhassák.

A Baross Gábor Hitelprogram mögött alapértelmezésben nincs intézményi kezesség, ugyanakkor egyedi alapon a Start Garancia beáll kezesként a hitelprogram keretében megvalósuló hitelügyletek mögé.

A hitelprogramon túl szeretném megemlíteni, hogy az energiakrízis megoldásának egyik első lépéseként 2022 őszén a kormány felkérésére társaságunk egy 800 milliárd forint keretösszegű programot indított el, amelyből az energiakereskedők hiteleihez és garanciaügyleteihez nyújt kezességet, megelőzve az energiapiaci ellátási nehézségeket. A Start Garancia így átvállalja a finanszírozó bankok kockázatának egy részét, csökkenti azok kockázati és tőkeköltségét, ezáltal kedvezőbb feltételeket biztosít a hitelfelvevőknek.

A Start Garancia vezérigazgatója felhívta a figyelmet: nem elvárás, hogy a hitelfelvevők 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatok legyenek. Fotó: Start Garancia Zrt.

A cégük csak a teljesen magyar tulajdonú vagy esetleg a külföldi kézben lévő vállalkozások hitelhez jutását is segíti? Mekkora az önök garanciájával támogatott hitelek felső plafonja?

A Start Garancia nemzetgazdasági szempontból jelentős ügyletekhez kapcsolódó vállalati hitelekből és kötvényekből eredő követelések fedezeteként nyújt kezességet. A cég kezességvállalása elsősorban a kormány által meghirdetett gazdasági növekedési célkitűzéseket kívánja támogatni. Nem elvárás, hogy a hitelfelvevők 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatok legyenek, az viszont igen, hogy tevékenységük transzparens, kiszámítható és nyereséges legyen, továbbá közvetlen vagy közvetett módon hozzájáruljanak a magyar gazdaság növekedéséhez.

A Start Garancia saját módszertan szerint minősíti a hitelfelvevőket, azonosítja a kockázatokat, és dönt a kockázatvállalás maximális összegéről.

A társaság által vállalt kezesség maximális mértéke a finanszírozási ügylet 80 százaléka lehet, amely mögött kötvényeknél 100 százalékos, hitelek és egyéb pénzügyi kötelezettségvállalások esetén 85 százalékos állami viszontgarancia áll. A kezességvállalás maximális összegét az egyik oldalról az adott hitelfelvevő, illetve a projekt pénzügyi teljesítménye és cash flow termelő képessége, másik oldalról pedig a társaság saját tőkéje ügyletek mögé le nem kötött részének és a kezességvállalás állami viszontgaranciával nem fedezett részének aránya határozza meg.

Milyen célkitűzésekkel fejlődik tovább a Start Garancia?

Az európai garanciapiacokon tapasztalt legfrissebb nemzetközi tendenciák alapvetően összhangban vannak a közelmúltban globálisan és hazánkban is érezhető gazdasági krízissel. Az AECM (Európai Kezességvállalási Szövetség) legfrissebb jelentése szerint a fennálló garanciák volumene 2022-ben 14,5 százalékkal 266,6 milliárd euróra csökkent, ez a mérséklődés elsősorban a Covid-programok fokozatos megszűnését tükrözi.

A 2022-ben újonnan nyújtott garanciák volumene 49,2 milliárd eurót tett ki, azaz jóval alacsonyabb volt, mint a 2020-as és 2021-es járvány alatt, de még mindig jelentősen meghaladta a pandémia előtti szintet.

Az AECM tagjainak 60 százaléka a garanciavállalási tevékenység bővülését várja, nagymértékben alapozva a kormányzatok által indított gazdaságélénkítési programokra. Hasonlóan a nemzetközi tendenciákhoz, hazánkban is kiemelkedő jelentőséggel bírnak a kormány gazdaságélénkítő intézkedései, programjai, amelyekre társaságunk egyértelműen és hangsúlyosan épít. Kiemelnénk, hogy tavaly és azóta sem került sor kezesség beváltására a Start Garanciánál az új típusú kezességvállalások tekintetében: ebben ugyan a fiatal portfóliónk is szerepet játszott, de a prudens kockázatkezelésünk is egyértelműen ezt erősíti. Kezességvállalási tevékenységünk továbbra is kiemelt jelentőségű, ez különösen igaz olyan vállalatok esetén, amelyek a támogatásunk nélkül nem vagy csak kevésbé kedvező feltételekkel jutnának banki finanszírozáshoz. Célunk – Nagy Márton miniszter úr támogatása mellett – a kezességvállalási portfóliónk további bővítése és kockázataink kontroll alatt tartása, miközben minél nagyobb mértékben hozzájárulunk a hazai gazdaság növekedéséhez, ellensúlyozva az orosz–ukrán háború és a szankciók által előidézett kedvezőtlen makrogazdasági körülményeket.