Benyújtotta a kormány az első számlákat az Európai Bizottságnak

A háborúról is tárgyaltak, eddig több mint 310 ezren vesztették életüket, de van 7-800 ezres becslés is a miniszter szerint. A civil halottak száma mintegy 100 ezerre tehető. Az oroszoknak lényegesen nagyobb a tartalékuk és a veszteségük is.

Az ukrán ellentámadás eddig érdemi eredményeket nem hozott

–fogalmazott, mindössze 200 km-t tudtak az ukránok visszafoglalni. A frontvonal védelmi képessége mindkét oldalon tartósnak bizonyult. Mindez arra hívja fel a figyelmet, hogy a magyar kormány álláspontja megalapozott, a tűzszünet és a béke a legfontosabb, ezt sürgeti a kabinet.