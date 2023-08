„Embert várunk a vasra!” – mondta a honvédelmi miniszter, amikor pénteken Szentesen bejelentette: jelentkezőket toboroznak a Lynx, azaz a Hiúz típusú páncélozott harcjárművel felszerelt lövészzászlóaljba, megemelt illetménnyel, amely belépő

őrvezetői szinten bruttó 737 ezer, a 25 év alattiak számára pedig akár nettó 600 ezer forint lehet.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifejtette, a nemzeti ellenálló képesség növelése és a haderő folyamatos fejlesztése korszakhatárhoz ért. A Magyar Honvédség átfegyverzése a legmodernebb, NATO-kompatibilis high-tech eszközökkel szemeink előtt valósul meg – fogalmazott.

Megszülettek a megfelelő szervezeti és személyi döntések is ahhoz, hogy

modern,

magas harcértékű,

jól vezetett és

elszánt haderő biztosítsa a magyar emberek vagyonát, életét és kultúráját, természetesen a NATO részeként, annak támogatásával – hangsúlyozta a miniszter a honvédségi nyílt napon tartott sajtótájékoztatón.

Azt, hogy ki lehet a zászlóalj tagja – akár másik alakulatból kerül ki vagy a most induló kampány hatására lép a honvédség kötelékébe – a dandárparancsnok fogja meghatározni – tudatta a politikus. A belépés folyamatát is leegyszerűsítik: aki be akar lépni, az Irány a sereg honlapján jelentkezhet, és majd szeptember 11-én kell megjelennie Hódmezővásárhelyen a Kinizsi-dandárnál, ahol az egészségügyi vizsgálatot követően hároméves szerződést tud kötni, a kiképzés pedig szinte azonnal elindul.

Kajári Ferenc, a Honvéd Vezérkar főnökének helyettese eközben kifejtette,

a Lynx a világ egyik legkorszerűbb harcjárműve.

A páncéltest védelmet nyújt az aknák és az „improvizált robbanóeszközök” ellen. Az aktív páncélzat pedig biztosítja a páncéltörő fegyverek elleni védelmet, a túlélőképességet növelik a ködgránátvetők, és a fejlett önvédelmi rendszer részei a lézer- és radardetektáló eszközök is. A Hiúz harcjármű fegyverzete sem elhanyagolható, fő fegyvere a programozható, lőszer kilövésére alkalmas, 30 milliméteres automata gépágyú, s ezzel párhuzamosítva egy 7,62-es géppuska található a toronyban. A 45 tonnás jármű akár 60 kilométer/órás sebességgel képes haladni, hatótávolsága meghaladja a 400 kilométert.

Szalay-Bobrovniczky július végén Esztergomban beszélt a magyar hadseregnél zajló fejlesztésekről, ahol elmondta, korszakváltás van a hazai haderőnél, a fejlesztési program társadalmi és költségvetési támogatást élvez. A tárcavezető kiemelte, a NATO részéről elvárás, hogy a védelmi kiadások egyötöde fejlesztésekre jusson, Magyarország ezt néhány éve 30 százalékos vagy a feletti aránnyal teljesíti. A haderőfejlesztés, az eszközök vásárlása mellett a kormány nemzeti védelmi ipart épít ki, amely az egész országra kiterjedően végzi a különböző eszközrendszerek karbantartását, gyártását és fejlesztését.

A miniszter hozzátette: a gyárak a honvédség igényeinek kielégítését követően exportra termelhetnek, és a védelmi ipar új munkahelyei hozzájárulnak az ország régióinak kiegyenlített fejlődéséhez, a kutatási és fejlesztési tevékenységek pedig kedvezően hatnak a tudományos szférára is.