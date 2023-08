Öldöklő árversenyt hozott az Árfigyelő

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által működtetett online Árfigyelő is hozzájárult az élelmiszer-infláció gyors júliusi csökkenéséhez – derül ki a hivatal keddi közleményéből. Mint ismert, a fogyasztói árakról szóló, szintén kedden nyilvánosságra hozott adatok szerint az infláció éves szinten a júniusi 20,1 százalékról 17,6 százalékra esett, miközben az élelmiszerek drágulása ugyanebben az időszakban 29,3 százalékos ütemről 23,1 százalékra mérséklődött.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke az M1 hírcsatorna reggeli műsorában arról beszélt, hogy a GVH adatbázisa öldöklő árversenyhez vezetett a kiskereskedők között. Ennek eredményeként az élelmiszerek ára havi összevetésben már 1 százalékkal alacsonyabb lett.

Fotó: Lakatos Péter / MTI

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint a GVH által működtett, július elseje óta elérhető

online Árfigyelő rendszer legalább 2 százalékponttal járult hozzá egyetlen hónap alatt az árak letöréséhez a KSH inflációs fogyasztói kosarának súlyait figyelembe véve.

A friss adatokból az is kiderül, hogy az infláció visszaesése gyorsul, különösen az élelmiszerek körében, miután az élelmiszerek áprilisban még 37,9 százalékkal, májusban 33,5 százalékkal, júniusban 29,3 százalékkal, míg júliusban már csak 23,1 százalékkal haladták meg az egy évvel korábbi szintet.

Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke az M1 hírcsatorna kedd reggeli műsorában rámutatott: „Az Árfigyelő öldöklő napi árversenyt generálva a kiskereskedelmi szektorból tolja lefelé az árakat. Nekünk az az érdekünk, hogy a napi árversenyben a versenyt fokozzuk, csökkenjenek az árak, megvédjük a magyar családokat és a nyugdíjasokat.”

A GVH elnöke elmondta azt is, hogy az Árfigyelő népszerűnek is bizonyult a lakosság körében is, az oldalt már több mint 1 millió egyedi felhasználó kereste fel. A Pulzus Kutató múlt pénteki felmérése szerint a lakosság mintegy 15 százaléka használja az új rendszert. Ez tovább nőhet, ugyanis a rendszer mobilalkalmazásként elérhető verziója is készül, de számos fejlesztés készül még, többek között megosztható bevásárlólista és hely alapú szűrés.