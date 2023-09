Árharcos helyett ársarcosnak nevezte Nobilis Márton azt a hat külföldi tulajdonú élelmiszer-kereskedelmi láncot, amelyek jelenleg is folyó kampányukban azt igyekeznek bemutatni, mi mindent tettek az infláció kordában tartásáért – számolt be róla a Magyar Nemzet. Az Agrárminisztérium élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkára erről a Trade Magazin kereskedelmi szaklap által szervezett keddi szakmai rendezvényén beszélt.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Nobilis Márton elmondta: az agrártárcánál úgy látják, több esetben is háttérbe szorítják a kereskedők a hazai beszállítókat, árcsökkentésre kényszerítik őket, cserébe az így megkapott termékek eladását egyáltalán nem támogatják. Így fordulhat elő, hogy nemcsak a polcokon látszik az import termékek erősödése, hanem az eladásokban is. Sajnos a járvány alatt tapasztalt eladási felfutás a magyar termékeknél mára elillant, holott a hazai vásárlóknak lenne igényük a hazai termékre.

A Magyar Nemzet információi szerint Nobilis Márton előadásában úgy fogalmazott: a láncok a vállalások megszegésével cserben hagyták a hazai vásárlóközönséget, egyben a családokat.

A konferencián elhangzott előadásban felmerült az is, hogy a multik legnagyobb bűne a bizalommal való visszaélés. A nemzetközi kereskedelmi hálózatok élelmiszer-eladásból származó piaci részesedése 60 százalék vagy ennél is nagyobb arányú. Megkerülhetetlen szerepet töltenek be a fogyasztásban. A társadalmi elfogadottságuk rendkívül erős. Emiatt sokkal körültekintőbben kellene működniük.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) épp a napokban zárt be az árfigyelő rendszerben egy kiskaput. Az árfigyelő automatikusan a legolcsóbb árat „dobja” fel a felhasználónak, azzal együtt pedig a lánc nevét és a bolt helyét. Akkor is, ha csak abban az egy boltban lehetett olyan olcsón megvásárolni a terméket. Ez manipulációra adott okot a láncoknak, és a GVH szerint a cégek éltek is ezzel a manipulációs eszközzel. Mostantól a rendszer az árak 80 százalékának összehasonlításából ad iránymutató árat, amely sokkal közelebb áll a valósághoz, mint az egy boltban található legolcsóbb termék.

Közben a kereskedelmi szakmában is mutatkoznak törésvonalak, a minap Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára jelentette be, hogy befejezi munkáját a szervezetnél.