A csütörtökön kezdődő idei, 61. Közgazdász-vándorgyűlés központi témái a hazai gazdasági növekedés és az infláció alakulása, az ország demográfiai helyzete, illetve olyan globális kihívások lesznek, mint az elhúzódó orosz–ukrán háború – mondta Pleschinger Gyula, a Magyar Közgazdasági Társaság (MKT) elnöke, az MNB Monetáris Tanácsának tagja a Világgazdaságnak.

Az MKT elnöke rámutatott: alig ért véget a Covid-járvány okozta világméretű válság, a világgazdaságban még mindig olyan jelentős kihívások, sőt, válságok jelentkeznek, mint az elhúzódó orosz–ukrán háború és annak negatív gazdasági hatása, emellett a blokkosodás egyre veszélyesebb folyamata, elég csak az egyre növekvő kínai–amerikai növekvő szembenállást megfigyelni. Félő az is, hogy egyre jobban eluralkodik a hidegháborús hangulat a világgazdaságban – közölte. Az MKT elnöke kiemelte: az idei, 61. Közgazdász-vándorgyűlés résztvevői a hazai gazdasági problémákkal is foglalkoznak majd, így vitázni fognak a monetáris politika alakulásáról, a költségvetés helyzetéről, a világméretű gazdasági versenyről, ezzel összefüggésben az országok és hazánk versenyképességének alakulásáról. Sőt, a mesterséges intelligencia megítélése, a gazdaságban, a pénzügyi szektorban betölthető szerepe is napirendre kerül az egyes szekcióüléseken.

Pleschinger Gyula, az MKT elnöke kiemelte: napjainkban már közelít egymáshoz a kormány és az MNB gazdasági növekedésről vallott véleménye. Fotó: Karnok Csaba / Délmagyarország

Pleschinger Gyula kitért arra is, hogy

a KSH elnökhelyettese a vándorgyűlésen ismertetni fogja a tavaly lezajlott országos népszámlálás eredményeit is.

Az MKT elnöke arról is szólt, hogy mivel Eger ad otthont a vándorgyűlésnek, a résztvevők áttekintik a hazai borászat helyzetét is.

Pleschinger Gyula, aki egyben a jegybank monetáris tanácsának tagja is, kiemelte: napjainkban már közelít egymáshoz a kormány és az MNB gazdasági növekedésről vallott véleménye, egyre inkább az a nézet kezd megerősödni, hogy idén, ha lesz is, nagyon szerényen alakul a magyar gazdasági bővülés. Ha pedig sikerül az inflációt 10 százalék alá szorítani, az a kormány és a Magyar Nemzeti Bank sikeres együttműködésének eredménye lesz – mondta Pleschinger Gyula.