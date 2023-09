Egy jellemzően 5-6 hónapos képzés után már az első évben átlagosan havi bruttó 596 ezer forintos bért értek el a PROGmasters IT képzési központ felmérésének adatai szerint. A kutatást 454, szoftverfejlesztő, manuális tesztelő vagy alkalmazás-üzemeltető körében végezték el, akik a PROGmastersnél végeztek és 126 fő válaszolt végül közülük.

A kutatás eredményei szerint a 2017 óta végzett válaszadók bruttó havi átlagbére 13,3 százalékkal nőtt egy év alatt, és jelenleg meghaladja a 913 ezer forintot. Akik már több mint 4 éve végeztek, azok körében az átlagbér pedig havi bruttó 1,3 millió forintot tett ki.

Fotó: Shutterstock

A válaszadók 33,4 százaléka 5-10 év után, míg további 38,4 százalék több mint 10 év után váltott karriert és végezte el a PROGmasters valamelyik 2-6 hónapos képzését. A résztvevők közül 15,2 százalék érkezett a vendéglátásból és idegenforgalomból, 12,1 százalék az oktatási, kutatási vagy tudományos területről, 10,1 százalék pénzügyből, de 9,1 százalék a kereskedelmi, értékesítési területről érkezők aránya is.

Az informatikára váltók 43,4 százalékának felsőfokú végzettsége nincs, de 97 százalék beszél legalább középszinten angolul vagy németül.

Az idén szeptemberben készült felmérés szerint az informatikai szektor bérei magasabbak a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által mért havi bruttó 560 ezer forintnyi átlagkeresetnél és a 2017 óta végzett összes válaszadó havi bruttó átlagbére egy év alatt 13,3 százalékot nőtt, jelenleg az több mint 913 ezer forint.

A kutatásból az is kiderül, hogy a fizetések az IT-szektorban a tapasztalatszerzéssel gyorsan nőnek, így akik 2-4 éve végeztek, azok már 884 ezres bérre számíthatnak, szemben az elmúlt 12 hónapban végzettek körében tapasztalt havi 596 ezer forintos átlaggal.

A válaszadók 50,5 százaléka arról is beszámolt, hogy munkahelyén belső képzésben is részt vett az elmúlt egy évben, míg a megkérdezettek 48,5 százaléka arról számolt be, hogy mára medior vagy szenior pozíciót ért el az új területen. Azok körében, akik már legalább 4 éve végeztek, ez az arány már jóval magasabb, 87,5 százalék (50 százalék medior, 37,5 százalék szenior).

A kutatás arra is rávilágít, hogy az informatikai tudás nemzetközi szinten is piacképes, így 8,1 százalék külföldön dolgozik, míg 31,3 százalék itthonról dolgozik külföldi projektben és a válaszadók 86,9 százaléka véli úgy, hogy lenne lehetősége külföldön, vagy külföldön működő cégnek távmunkában dolgozni a jelenlegi szaktudásával és tapasztalatával.