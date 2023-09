Hamarosan bejelentést tesz Orbán Viktor – ezt a miniszterelnök posztolta ki csütörtök délelőtt a közösségi oldalán.

Orbán Viktor bejelentésre készül (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

Több részlet egyelőre nem derült ki, ugyanakkor a miniszterelnök azt jelezte, hogy kormánydöntés született egy fontos ügyben és erről akar tájékoztatást adni. Miután számos fontos kérdés is napirenden van, biztosan nehéz előre megmondani, miről lesz szó. Egy viszont ténykérdés: az idei nyugdíjkorrekció mértékének a bejelentése igencsak időszerű, vagyis könnyen elképzelhető, hogy Orbán Viktor azt ismerteti, mennyivel emelik meg novembertől a nyugdíjakat.

Erre már csak azért is van esély, mert Orbán Viktor most hétfőn egyértelműen arról beszélt a parlamentben, hogy "oda kell adni novemberben a nyugdíjasoknak az őket megillető emelést". Azt mondta, hogy Magyarország politikailag kellően stabil, gazdaságilag pedig kellően erős ahhoz, hogy letörje az inflációt, megőrizze a nyugdíjak és a fizetések értékét, a munkahelyeket, és hogy jövőre ismét jelentős gazdasági növekedést érjen el. Úgy fogalmazott:

Képesek leszünk novemberben is odaadni a nyugdíjkorrekciót, ami ilyen gazdasági körülmények között jó hír.

Felhívta a figyelmet, hogy más országban 17 százalékos infláció mellett mindössze 2 százalékos nyugdíjemelés történt, mert ott a nyugdíjasok kárára akarják megoldani a helyzetet. Ahogy Magyarországon is volt példa 2010 előtt egyhavi nyugdíj elvételére, és az ápolók, a tanárok és a tisztviselők egyhavi fizetésének eltörlésére is. A magyar kormány nem akar így eljárni, mert ezekből éppen elég volt egyszer is. A magyarok nem kérnek ebből, a kormány pedig

nem akar elvenni egyhavi nyugdíjat,

és oda fogja adni azt az összeget a nyugdíjasoknak, ami a megélhetésükhöz kell.

Hogy valóban a nyugdíjkorrekció mértékét hozza-e nyilvánosságra a kormányfő, az rövidesen kiderül. Az eseményeket a Világgazdaság követi, azokról amint lehet, beszámol.