Az ország legdrágább és legolcsóbb ingatlanjai közül is válogathat, aki Somogyba szeretne házhoz jutni. A vármegyében csaknem egymillió forint különbség is lehet a négyzetméterárak között: a vármegye déli részén pár millióba, a Balaton partján 100 milliónál is többe kerülhet egy lakóépület.

Siófok. Fotó: Shutterstock

Ráadásul nemcsak a vármegye északi és déli fele, hanem a Balaton keleti és nyugati oldala között is jelentős a különbség az ingatlanok árában. Balogh László az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a Somogy Online hírportálnak elmondta, a part mentén található épületek ára az elmúlt években annyit drágult, hogy most már jócskán lekörözi a budapesti négyzetméterét.

Ebből természetesen az is következik, hogy minél közelebb van az ingatlan a vízhez, annál többe kerül – hangsúlyozta Balogh László.

Míg tíz-tizenöt évvel ezelőtt 100 millió forintért gyakorlatilag luxusingatlanhoz lehetett jutni, manapság már ennyi pénz sem lehet elég egy vízparti apartmanhoz.

Esetenként 200-300-400 millió forintot is elkérhetnek egy-egy parti házért.

Minél távolabb megyünk azonban Budapesttől, annál jobban csökken az ingatlanok értéke. A Balaton keleti medencéjében, Siófokon több mint egymillió forintot is elkérnek egy négyzetméterért, a nyugati oldalon azonban ugyanezért akár harminc százalékkal kevesebbet kell fizetni.

Azt tapasztaljuk, hogy a budapestiek inkább Siófokot és környékét választják, mert autóval sokkal gyorsabban elérnek oda – tette hozzá Balogh László, aki arról is beszélt, az elmúlt egy évben folyamatosan ment lefelé a balatoni ingatlanok ára.

Siófokon korábban 1 millió 150 ezer forintot is elkértek egy négyzetméterért, jelenleg azonban már „csak” 1 millió 50 ezret.

Mindazonáltal hiába mentek lefelé az árak, Siófok még mindig jóval drágább, mint a főváros, ahol átlagosan 940-950 ezer forint körül mozognak a négyzetméterárak – mondta Balogh László.

Az árcsökkenés oka, hogy 2021 nyarától elkezdett bővülni a kínálat és egyre több eladó ház, lakás jelent meg a piacon. Korábban ugyanis sokan befektetési szándékkal vásároltak ingatlant, és amikor hirtelen pénzre lett szükségük, úgy döntöttek, megválnak a balatoni nyaralótól.

Az Ingatlan.com szakértője hozzátette,

ha valaki kedvező áron szeretne balatoni házat vásárolni, akkor valamelyik nyugatabbra fekvő településen kell keresgélnie.

Ha pedig még olcsóbban akar ingatlanhoz jutni, akkor Dél-Somogyban vesz házat, ahol négyzetméterenként átlagosan 300 ezer forintért vagy sok esetben még ennél is olcsóbban kínálják az eladó épületeket.