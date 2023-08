A jelenleginél olcsóbb hitelekre és a belengetett új otthontámogatási rendszer bejelentésére feltétlenül szükség van ahhoz, hogy a lakáspiacon trendfordulóra legyen esély – ebben minden szakértő és piaci szereplő lényegében egyetért. Tegyük hozzá gyorsan: másban sincs vita köztük, a több mint harmadával kisebb kereslet és tranzakciószám lényegében magáért beszél.

Több az eladó lakás, mint egy éve.

Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Noha csökkent a kereslet, a kínálat mégis folyamatosan bővül. Tavaly nyár közepén, azaz július végén 149 ezer eladó ingatlanból válogathattak a vevők, egy évvel később ugyanakkor 195 ezer aktív hirdetésről számolt be az Ingatlan.com.

A kereslet legnagyobb mértékben a kistelepüléseken csökkent: Budapesten 3 százalékkal, a községekben 17 százalékkal.

A CSOK-szabályok módosítása a városokban év végén előrehozott keresletet generálhat, mert ott kivezetik a támogatást, a kistelepüléseken viszont éppen ellenkezőleg, ott megéri kivárni a 2024-től elérhető nagyobb összegű támogatások miatt.

Szakértői közlések szerint a 30-40 százalékkal bezuhant kereslet már arra utal, hogy nagyon közel lehet a 2008-as válság utáni mélyponthoz a lakáspiac, az elmozduláshoz szükséges olcsóbb lakáshiteleket jó ideje és egybehangzóan sürgetik a különböző szakmai szövetségek.

Az építőiparnak mankót jelenthet az a bérlakásprogram, amelynek a kidolgozásáról nemrég is megjelent egy utalás, de minden konkrétum nélkül, ami azt is jelentheti, hogy a szándék megvan, de konkrétumok nincsenek még. Egy államilag támogatott bérlakásprogram beindítása különösen jó időzítés lenne egy olyan időszakban, amikor a lakásárak még a pangó piacon is olyan magasak, hogy sokak számára csak álom marad a saját lakás.

Többet lehet alkudni

A fiatalok ugyanakkor kevésbé kötődnek a saját ingatlanhoz, számukra a mobilitás a szüleik és nagyszüleik generációjánál fontosabb szempont. Az albérletpiacon keresgélők számára pozitív fordulat, hogy miközben csaknem 20 százalékkal több a kiadó lakás, hosszú idő után megállt a bérleti díjak emelkedése.

A vásárlásra készülők számára pedig az irányárak csökkenése lehet biztató, a Duna House statisztikája szerint a sikeres üzletzárás érdekében országszerte egyre több tulajdonos lép. A fővárosi téglaépítésű lakások hirdetési árából 5-11 százalékkal is hajlandók engedni a tulajdonosok, akik

komoly vevő esetén további 4-9 százalékos alkura is kaphatók.

Ennek ellenére a tavalyi év azonos időszakához képest idén júliusban a budai panelek kivételével a főváros teljes területén emelkedést mutatnak az eladott lakások átlagos négyzetméterárai. Buda téglaépítésű ingatlanjai egymillió feletti négyzetméteráron keltek el, míg a pesti belvárosban az 1,2 milliót közelítette az átlagár.

A házgyári lakások hirdetési ára a pesti oldalon 3–9 százalékkal csökkent, ezen a részpiacon 3-4 százalékos alkura volt terep.

Minden pénzt azért nem ér meg a Balaton, nincs vevő a drága ingatlanokra Nehézkessé vált üzletelni a Balatonnál, ahol az eladók nem nagyon akarnak árat csökkenteni, a vevők viszont a meghirdetett árakon nem hajlandók vásárolni, ezért kezdenek feltorlódni az ingatlanok a tó környéki ingatlanpiacon is. Balatonfüred már annyira megdrágult, hogy más településeken keresgélnek az északi parthoz ragaszkodók, a déli parton pedig Zamárdi és Siófok a sláger továbbra is.

A legtöbb lakóingatlan az 50–60 millió forintos értéksávban kelt el Budapesten, miközben emelkedett az első lakásukat vásárlók aránya a fővárosban és vidéken is. A jelenlegi otthonuknál nagyobb ingatlant keresők jellemzően 100 millió forintért keresnek lakást, elsőként a legtöbben ismét a XIII. kerületben néznek körül a DH saját adatai szerint.

Mi várható a következő hónapokban a lakáspiacon?

Szakértők szerint ősszel már kiderülhet, hogy megindulhat-e a forgalom visszaépülése még az idén. Az OTP Ingatlanpont elemzése rámutatott, hogy a kialakult árak az előző negyedévi csökkenés után tavasszal ismét növekedésnek indultak. Az átlagos, 2,5 százalékos drágulás nagyobb részét az új építésűek adták, ahol 6 százalék, míg a használtak 1,9 százalékos nominális növekedést értek el. Éves összevetésben e két részpiacon 13,6, illetve 9 százalékos áremelkedést regisztrálhattak.

A lakásárak növekedése azonban ekkor már harmadik negyedéve elmaradt a fogyasztói árak általános emelkedése mögött.

Az év elejére kialakult reálárak már csak a két évvel ezelőtti szintet érték el.

A nyári világesemények miatt felpörgött turistaforgalom mellett felpörgött a lakáshotelek kihasználtsága, ami az Ingatlan.com szakértője szerint 5,6 százalékra növelte a lakáskiadás hozamát. Ez ugyan még alatta van a korábbi aranykornak, de már egy elmozdulási irány lehet az ingatlanbefektetések felértékelődése felé.