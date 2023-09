Frissítette a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) azt a listáját, amely a be nem jelentett alkalmazottakkal dolgoztató foglalkoztatókat szerepelteti. Az adóhatóság nem bánik kesztyűs kézzel a csaló munkáltatókkal: a honlapján rendszeresen közzéteszi a nevüket, a székhelyüket és az adószámukat is.

Frissítette a szégyenlistát a NAV: több ezer cég és egyéni vállalkozó dolgoztatott úgy, hogy nem jelentette be az alkalmazottat. Fotó: Mohai Balázs / MTI

Fontos, hogy a szégyenlistára csak azok kerülnek fel, akikről a végleges és végrehajtható közigazgatási vagy bírósági határozat is megállapította, hogy nem jelentették be az alkalmazottuk munkaviszonyát. A NAV velük kapcsolatban nyilvánosságra hozza a jogsértést megállapító határozat keltét, illetve a végrehajthatóvá válásának napját is. Ugyanakkor ha a szabálytalan munkahelyek nem követnek el újabb mulasztást, egy idő után tiszta lappal folytathatják, ugyanis

az adóhatóság a közzétett adózók adatait két év elteltével törli.

Azonban így is rengeteg, több ezer (egészen pontosan 6335) cég és vállalkozó neve szerepel a gyűjtésben. Ők azok, akik legalább egyszer biztosan elkövették, hogy úgy dolgoztattak valakit, hogy nem jelentették be. A lista a napokban frissült legutóbb, új cégek és egyéni vállalkozók nevei is felkerültek. Érdemes a teljes lajstromot átböngészni, ami ezen a linken érhető el. A több ezer soros táblázat szavakra és konkrét nevekre is szűrhető.