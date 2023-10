Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter szerdán együttműködési megállapodást írt alá a világ legnagyobb bankjával, az ICBC-vel. A tárcavezető Orbán Viktor miniszterelnök Kínai látogatása keretében folytatott megbeszélést Chen Siqinggel, az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) elnökével. A tárgyalást követően Nagy Márton Liao Lin-el, az ICBC vezérigazgatójával egy együttműködési megállapodást írt alá. A miniszter kedden is több fontos megállapodást kötött kínai útja során.

Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI

A memorandum célja a magyar-kínai pénzügyi kapcsolatok további fejlesztése, valamint a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatok megerősítése és a befektetési, finanszírozási és fizetés területein adódó üzleti együttműködések előmozdítása – többek közt a FinTech innovációk, a mesterséges intelligencia alkalmazása területén. Az együttműködési megállapodásban a felek különösen nagy hangsúlyt fektetnek az infrastrukturális és zöld projektek finanszírozásának lehetőségeire, valamint a kínai vállalatok teljes ellátási láncának magyarországi létrehozásának kérdéskörére.

Nagy Márton az aláírás kapcsán hangsúlyozta, hogy Magyarország nem csak a nyugati és keleti tőke és csúcstechnológia gazdasági találkozási pontjává, hanem emellett regionális pénzügyi központtá is kíván válni. A megállapodás megerősíti, hogy a két fél azon dolgozik, hogy az ICBC fióktelepet nyisson Magyarországon.

A GFM közleményében kiemelte, hogy az ICBC a világ legnagyobb bankja, amely globálisan összesen

csaknem 11 millió vállalati és 729 millió lakossági ügyfélnek nyújt átfogó pénzügyi termékeket és szolgáltatásokat.