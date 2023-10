A kormányzati remények szerint Magyarország ellenáll majd a világszerte tapasztalható elvárosiasodó életmódnak, és úgy fejlődik a vidék, hogy a fiatalabb generációknak is legyen kedvük ott élni – ilyen volt az általános hangulat a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. harmadik Vidék-konferenciájának délutáni szakaszában.

A Századvég vidékfejlesztés üzletágának vezetőjével, Schultz Gáborral beszélgetett Gyopáros Alpár és Szita Károly.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az egész napos rendezvényen miniszteri felszólalások mellett további előadások és panelbeszélgetések sorjáztak.

A vidéki élet alapja a méltányos megélhetés

Előadott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, Győrffy Balázs is. Kifejtette, hogy a magyar vidék helyzetét nemcsak gazdasági mutatókkal lehet és kell leírni, hanem azzal is, hogy mit gondolunk arról, milyen vidéken élni, és erről milyen kép él az emberekben. Szerinte a vidéki CSOK révén alig van eladó ház, miközben a fejlődés abban is lemérhető, hogy érezhetően megnőtt a kereslet a falusi turizmus iránt.

A vidéki élet alapja a méltányos megélhetés, és hogy a fiatalok helyben maradjanak

– közölte Győrffy, aki elmondta, részéről is tudatos választás volt, hogy abban a faluban éljen, ahol az ősei is évszázadokon át.

Győrffy Balázs szerint helyes, hogy a magyar kormányzat ellenáll az EU törekvéseinek.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ezek után a közelmúltat is elemezte és a közeljövőre is kitért. Szerinte egyre többen figyelnek arra, hogy mit esznek, és mit tesznek a család asztalára. Az elmúlt évtizedben pedig hatalmas a fejlődés e tekintetben, sok olyasmi is előállítható és elérhető már, ami egykor nem. A Föld lakossága nő, több élelmiszerre lesz szükség, emellett a magas minőségű élelmiszerek iránt is nő a kereslet, arra kell tehát törekedni, hogy ezt minél rövidebb ellátáslánccal tudják produkálni. Ennek viszont ellentmondanak bizonyos hazai folyamatok.

A rendszerváltás óta egymillió hektárt vontunk ki a termelésből. Ez fontos feladatot ad, hogy lehetőleg ne a zöldmezős beruházásokat preferáljuk a jövőben

– következtetett a NAK elnöke, aki szerint idehaza a versenytársakhoz képest sokkal nagyobb a támogatás, ám ez sem elég a klímaváltozás, a háborúk és energiaárak okozta kusza gazdasági helyzet miatt.

Százmillió forintos magyar veszteség

Győrffy kifejtette, hogy az Európai Unió sem javít, hanem ront a helyzeten, mert az aszálykárok tetejébe megnyitotta az utat az ukrán gabona előtt.

Statisztikái szerint 70 millió tonnát indítottak útnak, de ebből 30 millió megrekedt útközben, és elárasztotta Kelet-Közép-Európát, amitől a termelői árak zuhanni kezdtek.

Ráadásul meglátása szerint nemcsak a gabona, hanem tojás, baromfihús, méz és sok más termék is érkezik, ugyanakkor kizárólag a búza előállításán legalább százmillió forintos a hazai veszteség. Mindeközben a szándéktól elütően nem ukrán termelőket, hanem Ukrajnában termelőket segíti az EU törekvése, márpedig az ott termelő vállalatok közül a legnagyobb 600 ezer hektáros, ami többmegyényi terület, és van Szaúd-Arábiában bejegyzett, valamint sok amerikai cég is.

Szita Károly bízik a magyar vidék megtartó erejében.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Ebből levezetve helyesnek minősítette a magyar kormányzat protekcionista álláspontját, sőt, részben megnyitotta a 2024 júniusában esedékes európai parlamenti választás kampányát is, amennyiben felkért mindenkit, hogy akkor nyilvánítson majd véleményt a részletezett EU-s kérdésről és a magyar válaszról is.

Jó az irány, de még nem tökéletes

A város- és térségfejlesztési jó gyakorlatokat tárgyalva Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos kijelentette: jó irányba tart a vidék, de még nem működik tökéletesen.

Szita Károly, Kaposvár polgármestere hozzátette, hogy a Modern Városok Program az elmúlt évszázad legjelentősebb beruházási programja volt,

és ha nem is tudatosan, de olyan fejlesztéseket is tartalmazott, amelyek a környéket is fejlesztették. Felhívta a figyelmet arra, hogy Kaposvárt vizsgálva a középiskolában 50 százalékon, a munkavállalók között már több mint 50 százalékon áll azok aránya, akik nem helyben laknak, hanem csak oda járnak be a mindennapi tevékenységük miatt. Citálta azt a tanulmányt, amely szerint 2050-re a Föld népességének a háromnegyede városlakó lesz, ám megfogalmazta saját ellentétes véleményét is:

„Remélem, Magyarország lesz a kivétel.”