„Fontos megjegyezni, hogy minden élelmiszert és még a vizet is, csak mértékkel szabad fogyasztani ”– kezdte Csibi Sándor, a Magyar Energiaital Szövetség főtitkára. Lapunknak azt is elmondta: egyetértenek abban, hogy meg kell védeni a gyerekeket minden veszélytől, de jelen esetben a tiltás helyett inkább az edukációban, az oktatásban hisznek.

Fotó: Shutterstock

Szerinte minél szélesebb körben kell elmagyarázni, hogy mi az energiaital rendeltetése, kinek ajánlott, kinek nem és mennyi az a mennyiség, amennyit biztonságosan el lehet fogyasztani belőle.

Kiskorúaknak nem adhatnak szárnyakat?

A vita azt követően indult el, hogy Nacsa Lőrinc (KDNP) és Hollik István (Fidesz) parlamenti képviselők azt javasolták, a 18 éven aluliak számára törvényileg tiltsák be az energiaital-vásárlást. Hollik István és Nacsa Lőrinc, a kormánypárti frakciószövetség két képviselője ezt közös keddi videónyilatkozatukban jelentették be.

Elmondták: „Mind a ketten háromgyermekes édesapák vagyunk, így a gyermekvédelem nálunk a politikai feladaton túl szülői kötelességet is jelent” – fogalmazott Hollik István (KDNP). Hozzátette: jól látják a gyermekekre leselkedő veszélyeket, amelyek egyike az energiaitalok akár mindennapos fogyasztása. Hollik István megemlítette: az elmúlt négy esztendőben a mentőszolgálat évente átlagosan száz esetben látott el 18 év alatti gyereket energiaital fogyasztása miatt. Ez teljesen világossá teszi, hogy a termékek fogyasztása ebben a korosztályban egészségügyi kockázatot jelent – mondta.

Nacsa Lőrinc arra emlékeztetett: egy éve Hatvanban szívleállás miatt halt meg az iskolában egy 14 éves fiú, aki az eset előtt is energiaitalokat ivott. A tanárok pedig arról számolnak be: gyakori, hogy „a gyerekek 10-11 óra környékén elalszanak az órán”, mert akkor múlik el az iskolakezdés előtt elfogyasztott energiaitalok hatása. „Egyértelmű tehát, hogy ebben az ügyben lépnünk kell” – jelentette ki Nacsa Lőrinc, az alkoholtermékekhez hasonló besorolás mellett érvelve.

A gyerekeknek egyáltalán nem ajánlott a koffein

A Magyar Energiaital Szövetség főtitkára jelezte: a gyermekeknek nem „csupán” az energiaital fogyasztása nem ajánlott, hanem semmi, ami koffeint tartalmaz, így a kávé, az energiaital és a kóla sem. Elmondta:

egy liter kóla annyi cukrot tartalmaz, mint egy liter energiaital és annyi koffeint, mint egy doboz energiaital,

ezért, ha a tervezett törvénnyel, a szigorítással a gyermekek védelme a cél, úgy a kólát is tiltani kellene a 18 év alattiaknak, mert a koffein hatása mindenben, így benne is ugyanaz. Hangsúlyozta: a gyermekek számára a megfelelő mennyiségű alvás és pihenés a javasolt energiát adó megoldás, ennek biztosítása pedig szülői felelősség kérdése, mert a gyermekek előszeretettel használják még késő éjszaka is a mobiltelefonjaikat alvás helyett.

A főtitkár szerint amennyiben csak tiltással tudjuk megvédeni gyermekeinket a koffeintől, akkor

egyenlő elbírálás alá kell venni az energiaitalokat, a kávét és a kólát is, és mindet betiltani a gyermekeknek.

Az energiaitalok kiskorúak számára való betiltásával kapcsolatban a Magyar Nemzet Bense Tamás gyermekorvost kérdezte. A szakember vázolta, milyen veszélyeket jelenthetnek a magas koffeintartalmú üdítők a fiatalokra.

Szinte minden gyerekorvos osztja Bense Tamás véleményét az energiaitalok káros hatásával kapcsolatban.

Fotó: Alexander Raths / Shutterstock

Nem hiszi, hogy a tizennyolc éven aluliaknak okuk lenne rá, hogy az energiaitalokkal serkentsék az agyukat.

Bense Tamás kiemelte:

Sok más, naponta széles körökben fogyasztott termék is tartalmaz koffeint, mint például a kávé vagy a kóla, azonban a koffein-túladagolás miatt kórházba került betegek szinte kizárólag energiaital-fogyasztók voltak, mielőtt bekövetkezett a baj. Ez a gyermekekkel történt eseteket vizsgálva pedig hatványozottan igaz.

Tanítás után szinte kötelező a felpörgés a fiatalok körében

Ha a tanítási idő végén bárki végigsétál az iskola körüli utcákon, tömegével láthatja a csoportosuló fiatalokat, akik mind energiaitalokat szorongatnak a kezükben, és ez még a szerencsésebb eset, mert a legtöbbször mindehez dohányzás is párosul. Majd a doktor rámutatott:

szinte sosem állnak meg egy doboz energiaitalnál a kamaszok.

Egyénileg változhat, de ez a fajta életmód nemcsak felpörgeti a gyermekeket, hanem sokaknál alvászavart és megemelkedett vérnyomást is okozhat - folytatta a szakember, mértéktelen fogyasztása esetén pedig szívproblémák is jelentkezhetnek.

A Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) továbbra is elkötelezetten kampányol, hogy korlátozzák az ezekhez való hozzáférhetőséget. Jelenleg azért lobbiznak, hogy az energiaitalok vásárlása csak 18 éven felülieknek legyen lehetséges, például kizárólag dohányboltokban történő értékesítés révén.