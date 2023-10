Matolcsy György is felszólalt a pekingi Övezet és Út Fórum tematikus rendezvényén – közölte a Magyar Nemzeti Bank. A konferencián való előadás mellett a jegybank elnöke a kínai pénzügyi rendszer számos vezetőjével tárgyalt Kína és Magyarország további pénzügyi és gazdasági együttműködési lehetőségeiről.

Fotó: Kallus György/VG

Matolcsy György előadásában arról beszélt, hogy Magyarország keleti nyitás politikája jól illeszkedik az Övezet és Út Kezdeményezéshez,

ezért is csatlakozott hazánk Európából elsőként a kezdeményezéshez.

Hozzátette, hogy az Övezet és Út Kezdeményezés multilaterális együttműködési platformmá fejlődése hozzájárult az úgynevezett eurázsiai kor megszületéséhez, ugyanis Eurázsia szerepe és súlya az elmúlt években nőtt, a világ gazdasági súlypontja pedig Kína és más feltörekvő ázsiai gazdaságok miatt áthelyeződik, így az Európai Unió versenyképessége nagyban függ a Kínával való együttműködéstől.

Matolcsy György kiemelte, hogy a közelmúltban drámai változások mentek végbe a világban, és most, a 2020-as években egy olyan ciklusnak lehetünk tanúi, amely sok hasonlóságot mutat a múlt század 40-es és 70-es éveivel. A külső sokkok hatása nagyon jól látható, elég csak megvizsgálni az energiaársokkok esetét, amelyek nagyobb energiahatékonyságot és innovációt igényelnek, és az energiaforrásokért folytatott versenyt is a globális politika élvonalába helyezik.

A jegybankelnök a BRI fórum margóján továbbá számos egyeztetést folytatott a Magyar Nemzeti Bank kiemelt kínai állami partnereivel, úgy, mint a kínai Államtanács Fejlesztési Kutatóközpontjának (DRC) vezetőjével, Lu Hao miniszterrel, akivel megállapodtak a további szakmai együttműködés irányaiban. Emellett olyan kínai kereskedelmi bankok vezetőivel is egyeztetett, mint az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), vagy a China Construction Bank (CCB).

Nemcsak a jegybank elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és a kormány több tagja, Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter is Pekingben volt az elmúlt napokban.