Mi is az OMFIF? A Magyar Nemzeti Bank 2014 májusában csatlakozott az Official Monetary and Financial Institutions Forumhoz (OMFIF). A jegybank meghatározása szerint ez egy 2010 januárja óta működő független pénzügyi think tank, amely világszerte tudományos fórumot biztosít az állami és magánszektorba tartozó gazdasági, pénzügyi intézmények és szervezetek közötti eszmecserére. Az OMFIF tevékenysége elsősorban a gazdasági és monetáris politika, az állami vagyon- és tartalékkezelés, a tőkepiacok, a pénzügyi felügyelet és szabályozás területére, valamint a központi bankok szerepére és irányítására fókuszál.