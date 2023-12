Az év végi ünnepi szezon közeledtével a kiskereskedelmi áruházláncok a szokottnál több és nagyobb akciósorozatokba kezdenek, megjelennek a karácsonyi termékek, és megkezdődnek a kiárusítások. Ebben az időszakban tömegesen rohamozzák meg az üzleteket, főleg, ha egy kivételesen figyelemfelkeltő akciót hirdetnek, mint a méltán elhíresült, fából készült játék konyha esete a Lidlben. Ahogy tavaly, úgy idén is tömegjelenetek és kígyózó sorok alakultak ki a fajáték miatt.

Fotó: AkosHorvathArts

Karácsonyláz a Lidlben

Bár a fa játék konyha már nem elérhető, a felnőtteknek érdekes lehet a már november 27-étől kezdődő ajánlat: a Lidl Plus applikáció használatával Széll Tamás Michelin-csillagos szakács receptkönyvét lehet beszerezni hat pont összegyűjtésével. Pontokat csak az alkalmazásban lehet gyűjteni, 8000 forintonként jár egy pont. A Lidlben december 4-e hétfőtől válnak elérhetővé karácsonyi dekorációk: többek között karácsonyi tematikájú lámpások, gyertyák és fényfüzérek kerülnek a polcokra, valamint rénszarvasos és karácsonyfás férfi és női ruhadarabok is. A karácsonyi tematikájú édességekre is akár 30 százalékos kedvezmény jár.

Karácsonyfával hódít az Auchan

A megszokott termékeken kívül most karácsonyfát is lehet venni az Auchanban, ugyanis két méretben is kapható nordmann fenyő: a 100–139 centiméter magas 4990 forint, a 140–179 centiméteres pedig 8490 forint. A vásárlók többféle szaloncukor közül is válogathatnak: a Szerencsi retró szaloncukor 2599 forint, a Szamos szaloncukor dobozonként 2499 forint, az Auchan Collection málnazselés szaloncukor 2199 forint, az Auchan szaloncukor-válogatása pedig 1049 forint.

Most éri meg igazán a Tesco Clubcard

A Tescóban most minden Mikulás édességfigura minimum 25 százalékkal van leértékelve, valamint már kaphatók az adventi kalendáriumok is. A Tesco Clubcarddal most minden mikulásos vagy karácsonyi termékre akár 40 százalékos kedvezmény járhat, továbbá minden játékra, pohárra, valamint konyhai, fürdőszobai és hálószobai textíliára 30 százalék kedvezmény jár.

Kiárusítás az Aldiban

Az Aldiban most akár 50 százalék kedvezmény járhat a kiárusított termékekre. A kínálat üzletenként eltérő lehet, valamint korlátozott számban és választékban áll rendelkezésre. Az Aldinál is hódítanak a karácsonyi termékek: különböző karácsonyi gyermekruházatok és dekorációk kaphatók.

A nagy üzletláncok már mind bejelentették, hogy nem fogják követni a Lidl példáját, és kinyitnak december 24-én. A Lidl bejelentése óta a következő üzletláncok nem csatlakoztak a kezdeményezéshez:

a SPAR,

a Tesco,

a Coop,

a CBA,

az Aldi,

a Penny,

a Reál és

az Auchan.

A sok leárazás megtévesztő lehet, és könnyen el lehet siklani az igazán érdekes akciók felett. Ebben segíthet az Árfigyelő, ahol könnyedén össze lehet hasonlítani a nagy üzletláncok ajánlatait. A platform az árak összehasonlíthatóságán keresztül segíti a családok tudatosabb vásárlási döntéseit, miközben fokozza a versenyt a kiskereskedelmi üzletek között. Az Árfigyelő hatékonyságát bizonyítja, hogy indulása óta a 62 termékkategóriából 52 esetében 6,6 százalékkal csökkentek az átlagárak.