Kedden késő éjjel a kormány számos, összesen 19 törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek. Ezek között szerepel az egyes adótörvények módosításáról szóló törvényjavaslat is, a 187 oldalas, 2024-re vonatkozó adócsomag számos változást jelez előre. Ennek alapján kisebb-nagyobb módosítások várhatók a többi között a személyi jövedelemadó, a társasági adó és az általános forgalmi adó vonatkozásában is.

Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Jövedelemadók

Az egyéni vállalkozók társaságként való adóztatása megszűnhet, helyette egy jelentősen egyszerűbb költségelszámolási módszert terveznek bevezetni. Egyszerűsödnek az egyéni vállalkozók társadalombiztosítási járulékfizetési szabályai. A törvényjavaslat szerint a főállású egyéni vállalkozóknak lehetőségük nyílik a magasabb ellátási alap (táppénz vagy nyugdíj esetében) megszerzése érdekében magasabb járulékalapot választani.

A törvényjavaslat alapján a magánszemélyek egyéni vállalkozóvá válását ösztönző kedvezményt vezetnek be, ami a tevékenységüket kezdő egyéni vállalkozók esetében biztosítana kedvező közteher fizetési szabályt.

Áfa

Bővülhet az adómentes tevékenységek köre, a hatósági engedéllyel végzett betegszállítás is bekerülne ezek közé.

Változnak a nyugta kibocsátásának követelményei is, az e-nyugták elterjedésével egyidejűleg több információt kell feltüntetni a jövőben. Ezentúl nemcsak az adó mértékét, hanem az esetleges adómentességet is jelezni kell rajta, ahogyan az eltérő szabályok használatát is. Az erre vonatkozó törvénymódosításokra jogharmonizáció miatt is szükség van.

Több termék áfakulcsa változik január elsejétől. A külön jogszabályban meghatározott speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, az anyatej-helyettesítők és az anyatej-kiegészítők áfakulcsa 5 százalékra csökken. A desszert jellegű sajtkészítmények áfakulcsa pedig 27-ről 18 százalékra mérséklődik. Ebbe a kategóriába tartozik többek között a hazánkban nagy népszerűségnek örvendő túró rudi is.

Jövedéki adó

A törvényjavaslat szerint a technikai jellegű módosítások célja többek között a korábbi meghatározások pontosítása, az Alaptörvénynek való megfelelés, valamint a kapcsolódó nemzeti jogszabályokkal való összhang és a hazai logisztikai ágazat versenyképességének biztosítása.

Egyéb fontos változások

A benyújtott törvényjavaslat további egy évvel meghosszabbítja a reklámadó felfüggesztésének határidejét, amely így 2024. december 31-re módosul.

Az egyszerűsített foglalkoztatással összefüggésben fizetendő közteher a jövőben a törvény erejénél fogva szociális hozzájárulási adónak minősül majd.

A tervezet a július elsején életbe lépett gyártói felelősségi díj, valamint a 2024. január elsején életbe lépő kötelező visszaváltási rendszer számviteli részleteit is tisztázza.

A törvényjavaslat 2024. január elsejétől kiemeli a közművezetékek adójának hatálya alól a hírközlési vezetékeket, 2025. január elsejétől pedig hatályon kívül helyezi a közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvényt.

Az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozók közteherviselésére vonatkozó szabályok egyszerűsítése miatt az egyéni vállalkozók és a társas vállalkozók vonatkozásában egyaránt megszűnik a minimálbér és a garantált bérminimum közötti különbségtétel. A társadalombiztosítási szabályok alkalmazása során minimálbérnek a tárgyhónap első napján érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb havi összegét kell érteni.