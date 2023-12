Kínaiakkal szövetkeznek Győrben

Csatlakozva magyar kormányzat törekvéseihez, a Széchenyi Egyetem is halad a keleti nyitással: a felsőoktatási intézmény kínai partneriskolával és Magyarországon is jelen lévő kínai cégekkel is együttműködik, méghozzá egyre szorosabban. Már fut a kettős építőmérnöki képzés, dolgoznak a vendégoktatók, és tanulmányutakra ellátogatnak egymáshoz a vezetők is. A következő lépés a vállalati szféra meghódítása lehet.

2023.12.19. 08:02 | Szerző: Szűcs András