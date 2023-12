Legördült a futószalagról az első Zalaegerszegen gyártott Lynx KF41A – közölte a német gyártó cég, a Rheinmetall. A fejlemény több szempontból is mérföldkő.

Mérföldkő a magyar hadiiparban: legyártották az első csúcsmodern páncélost Zalaegerszegen (Fotó: Nyakas Viktor, www.zalafoto.hu)

A világon is meghatározó hadiipari gyártócég, a Rheinmetall ugyanis az első magyar Hiúzát készítette el. Mindez pedig hazai szempontból nem csak azért jelentős, mert

itthon, a zalaegerszegi gyárban alkották meg a járművet,

hanem azért is, mert a magyar honvédséghez kerül és Magyarország katonai képességeit javítja majd. Hogy az átadásra pontosan mikor kerülhet sor, az nem derült ki a Rheinmetall közelményéből, de azt megjegyezték, hogy már tart az üzembe helyezés és terv szerint valamikor 2024 közepén veheti használatba a magyar haderő.

Mit kell tudni a Zalaegerszegen gyártott német páncélosról?

A Világgazdaság korábban már részletesen beszámolt a Lynx specifikációiról. Először is fontos leszögezni, hogy a Lynx modernebb, mint a konkurens modellek. Egy teljesen új generációs gyalogsági harcjárműről beszélünk, amely a kor minden kihívásának megfelel. Az egyik legnagyobb erénye, hogy lánctalpas jármű létére, továbbá az akár 50 tonnás súlya ellenére kifejezetten mozgékony. Egy ekkora tömeg megmozgatásához erőforrás is kell. Erről a Növekedés.hu azt írta, hogy a KF41-es Hiúzt egy

27 ezer köbcentiméteres lökettérfogatú,

legfeljebb 1470 lóerős teljesítmény leadására képes,

6230 newtonméter csúcsnyomatékkal bíró Liebherr motor hajtja.

Ez egy hathengeres soros dízelmotor, amelyhez automata sebességváltó kapcsolódik. Ezekkel a számokkal a Lynx képes óránként 70 kilométer sebességre is gyorsítani a Lynxet. Így a fajlagos, vagyis az egy tonnára vetített teljesítménye az egyik legnagyobb a piacon. Egyedül az orosz Kurganez-25 tudhat majd valamivel többet, ha valóban rendszeresítik. A Hiúz étvágya is tiszteletet parancsol: az üzemi hatótáv 900 liter gázolajjal 500 kilométer.

Elsődleges fegyverzete egy 30 vagy 35 milliméteres gépágyú, a másodlagos pedig egy 7,62 milliméteres géppuska. Ennek köszönhetően

akár 3000 méteres hatótávolságú célpontok ellen is

bevethető mind álló helyzetben, mind mozgás közben. Tűzereje jelentős, a gépágyú 200 lövést tud leadni percenként, míg a géppuska 800-at. A Hiúz LR2-es Spyke páncéltörő rakétákkal is kiegészíthető. A jármű fejlett tűzvezető, figyelőmű-, illetve optikai irányzórendszerekkel szerelt, az éjjellátó képessége is kiemelkedő. Figyelemreméltó a páncélzata is: a fizikai alap páncélvédettsége a legmagasabb a saját kategóriájában, ellenáll a páncéltörő fegyvereknek.

Említést érdemel az is, hogy a konkurens gyalogsági harcjárművekhez képest a Lynx egyedülálló aktív védelmi rendszerrel egészíthető ki, ez a StrikeShield névre hallgat. Ezt a rendszer a magyar honvédség is rendszeresíti. Ezenkívül kifejezetten alkalmas katonák szállítására is. A háromtagú személyzet mellett nyolc fő befogadására van kapacitása – talán mondani sem kell, hogy ez is meghaladja a konkurencia lehetőségeit (az amerikai Bradley például mindössze hat személyt képes szállítani).

A magyar hadseregnek összesen hét változatban szállítanak Lynxeket. Az alapváltozat a gyalogsági harcjármű, de emellett lesz

parancsnoki verzió, felderítő harcjármű, tüzérségi figyelő, 120 milliméteres aknavetőt hordozó, sebesültkihordó és kiképzőváltozat is.

A fenti adatokból talán világosan látszik, hogy a magyar haderő világszínvonalú technikával erősödik, a beszerzéseknek ráadásul koránt sincs végük.