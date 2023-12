Noha a költségvetést számos tényező is erős nyomás alá helyezte, a kormány továbbra is biztosítja a költségvetésben a nyugdíjak értékének megőrzését, a családtámogatások és a rezsivédelem fenntartását – derül ki a Pénzügyminisztérium pénteki közleményéből, mely szerint a rendkívüli kiadások ellenére is tovább csökkenti a hiányt és az államadósságot a kormány.

A közleményből kiderül, hogy november végén az államháztartás központi alrendszere 4074,3 milliárd forintos hiánnyal zárt, amiből 3824,9 milliárd forintot tett ki a központi költségvetés hiánya, miközben az elkülönített állami pénzalapok 171,9 milliárd forintos többletet mutattak. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 421,3 milliárd forintos hiánnyal zárták a novembert.

Fotó: Shutterstock

Mindez azt is jelenti, hogy októberhez képet az államháztartás központi alrendszerének hiánya közel 600 milliárd forinttal (586,7) nőtt, amiből a központi költségvetés hiányának növekedése 315,2 milliárd forintot tett ki. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak hiánya 279 milliárd forinttal járult hozzá a hiány bővüléséhez.

Az év első tizenegy hónapjában a rezsivédelem költségei 1333,8 milliárd forintot tettek ki, ami, szembeállítva a 2022. november végéig erre a célra kifizetett 394,2 milliárd forinttal, tetemes többlet.

Összesen 621,8 milliárd forint ment el az országos és elővárosi közlekedési közszolgáltatások költségtérítésére a múlt hónap végéig, ami 111,1 milliárd forinttal több a tavalyinál.

Továbbra is előfinanszírozza a költségvetés az uniós programok költségeit, ami november végéig 2402,0 milliárd forintot tett ki, miközben csak 1265,4 milliárd uniós forrás érkezett meg a költségvetésbe.

A tájékoztatás kitér a novemberi, újabb 3,5 százalékot kitevő nyugdíjemelésre, amelynek költségvetési vonzata 188,2 milliárd forint volt. November végéig így 5313,4 milliárd forintot fordított a kormány a nyugellátásokra.

Az egészségügy területén gyógyító-megelőző ellátásra 2189,1 milliárd forintot fordított a kormány az első tizenegy hónapban.

Az adó- és járulékbevételek 15,9 százalékkal haladták meg november végéig az előző év azonos időszakában tapasztaltat, amivel a központi alrendszer bevételei 18,0 százalékkal magasabb összegben alakultak a tavaly november végi állapothoz képest.

Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke a Világgazdaságnak korábban azt mondta, hogy a költségvetés hiánya az ősszel módosított 5,2 százalékos előrejelzést kormányzati beavatkozás nélkül kismértékben meghaladhatja év végére, a tavalyi adathoz képest viszont mindenképpen alacsonyabb lesz. Hozzátette: az uniós pénzek ugyan jönnek, de nem olyan mértékben, ahogy kellene, a jóváhagyott, ám politikai okból ki nem fizetett forrásokat a költségvetésnek meg kell előlegeznie. Nem látható pontosan, hogy ezen a téren mi várható az év végéig, csak sejtések vannak, ezek pedig bizonytalanná teszik a számításokat.